La caravana navideña es un desfile de diversos vehículos iluminados y con motivos de la temporada, que ha recorrido varias ciudades del país como Monterrey, Saltillo, Torreón, Veracruz, Tuxtla, Ciudad Juárez, Nogales, Puebla, Mexicali, Toluca, Hermosillo y León.

En la caravana, se suelen integrar personajes navideños como los osos polares de la refresquera y Santa Claus, los cuales otorgan un ameno espectáculo para todos los asistentes.

En este sentido, la empresa había anunciado una caravana en la capital del país para el 15 de diciembre, con hora de inicio programada a las 19:00 horas y un recorrido desde la Glorieta del Ahuehuete hasta el Campo Marte.

No obstante, el Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer que no ha dado autorización para que se realice la caravana navideña de Coca-Cola que estaba programada para el próximo domingo 15 de diciembre, por lo que no se llevará a cabo.

En redes sociales, la administración capitalina emitió un breve comunicado al respecto.

"En relación a distintas versiones difundidas en redes sociales sobre la realización de una caravana navideña, de una empresa privada, anunciada para el domingo 15 de diciembre, el Gobierno de la Ciudad de México informa que no ha dado autorización para la realización de dicho evento, por lo tanto, NO SE LLEVARÁ A CABO" , precisó.

#AvisoImportante | En relación a distintas versiones difundidas en redes sociales sobre la realización de una caravana navideña, de una empresa privada, anunciada para el domingo 15 de diciembre, el Gobierno de la Ciudad de México informa que no ha dado autorización para la… pic.twitter.com/e8q2sadyy8— Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) December 12, 2024

En sus redes sociales, la empresa Coca-Cola confirmó la cancelación del evento.

“Lamentamos informar que la Caravana de Coca-Cola programada para el día 15 de diciembre de 2024 en la Ciudad de México ha sido cancelada. Esta decisión se ha tomado en respuesta a una solicitud de las autoridades, a las cuales respetamos y acatamos plenamente.

Desde la Industria Mexicana de Coca-Cola continuaremos trabajando para llevar las mejores experiencias a nuestros consumidores. Agradecemos su comprensión y apoyo constante, y esperamos poder reencontrarnos en futuros eventos para compartir juntos la magia de la Navidad”.

Con información de SUN.

CM