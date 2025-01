La policía de Cancún se encuentra bajo investigación por presuntos actos de agresión a turistas y algunos elementos fueron separados de sus cargos debido a las acusaciones.

La presidenta municipal de Cancún, Ana Patricia Peralta, anunció que fueron separados de su cargo los elementos de la Policía Turística involucrados en una presunta agresión a turistas hospedados en el Hotel Riu Caribe en Quintana Roo .

Por medio de una publicación en redes sociales, Patricia Peralta lamentó el caso donde elementos de la Policía Turística y guardias de seguridad del hotel, son señalados de agredir a turistas, sin que hasta el momento se informe la identidad y el número de elementos afectados.

La mandataria asegura que se investiga una posible omisión en el actuar de los elementos y además se determinará si existió un exceso en el uso de la fuerza por parte de los guardias de seguridad privada .

Sobre el caso, ocurrido el pasado 25 de enero, los turistas afectados denunciaron maltrato y tratos humillantes, argumentando que se encontraban sentados en una alberca, cuando el personal les exigió retirarse y usaron la fuerza pública para sacarlos del lugar.

En videos que circulan en redes sociales, se observa a tres personas en traje de baño, sometidos en el piso por elementos de la policía. Entre cortes de video en algunas tomas, los afectados luego aparecen sentados sobre el asfalto y esposados.

En contraste, las autoridades y la propia cadena española del hotel negaron que los hechos hayan ocurrido de esta manera, argumentando que los turistas no acataron las reglas de "no lanzarse a la piscina, pues su altura es de 50 centímetros" y debido a que "estas indicaciones no fueron atendidas...se les solicitó amablemente que abandonaran la piscina".

En la versión del hotel se afirma que: "Una vez retirados de la piscina, los huéspedes agredieron a varios colaboradores de RIU. Siguiendo nuestros protocolos de seguridad, se decidió llamar a las autoridades para que pudieran apoyarnos retirándolos del hotel, pues bajo ningún concepto se toleran las agresiones, ni a otros clientes, ni a los colaboradores que están velando por la seguridad de todos nuestros huéspedes".

Investigan caso de turistas

Luego de que el caso se hiciera viral, la presidenta municipal de Cancún afirmó que se abrió una investigación para determinar las responsabilidades correspondientes y agregó que en los videos difundidos hay cortes que dificultan tener claro lo que pasó en realidad.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Cancún, señaló que se siguen investigando los hechos en donde, de manera preliminar, una familia "mantenía conductas inapropiadas, agresivas hacia el personal del establecimiento y que incluso podrían derivar en algún accidente".

En su mensaje de esta tarde, la presidenta municipal de Cancún dijo que se actuará con total transparencia y con todo el peso de la ley para quienes resulten responsables.

Días pasados, la funcionaria había declarado que "cualquier persona es prioritaria, sea turista o residente de Cancún, por lo que se garantizará que no existan abusos de autoridad o uso excesivo de la fuerza, ni actos de corrupción".

La investigación sobre este caso sigue avanzando con la colaboración de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito, así como de Fiscalía General del Estado y el apoyo de las personas y elementos de seguridad involucrados en el hecho.

Patricia Peralta concluye su mensaje diciendo que "en Cancún, velaremos siempre por la integridad de nuestros habitantes y de quienes nos visitan. En ese sentido, colaboraremos a fondo con la Fiscalía hasta llegar a las últimas consecuencias".

