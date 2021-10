Cambio de horario: Los mejores memes del horario de invierno

Este domingo a las 02:00 horas se atrasó una hora el reloj debido al cambio de horario para iniciar el horario de invierno, conforme al Decreto Legislativo vigente desde 2002.

El nuevo horario entra en vigor en todo el territorio, con excepción de Sonora y Quintana Roo, así como en 33 municipios de la franja fronteriza norte.

Ante esto, los memes y las reacciones de internautas en redes sociales no pasaron desapercibidas, quienes volvieron tendencia algunas imágenes.

“Me quedé dormido a la 1:10 y que despierto y ya son la 1 otra vez. Paradojas de la vida”, escribió un usuario. Otro más agregó: “El cambio de horario no nos afecta, porque no somos relojes”, haciendo referencia a los dichos de Andrea Legarreta sobre el dólar.

A continuación los mejores memes del cambio de horario:

Nadie puede estar despierto en domingo tan temprano



Yo con el #CambioDeHorario pic.twitter.com/9HfY2smK6g — Zarahoria (@Zara0290) October 31, 2021

Cambio de horario: ¿Amanece más temprano durante el horario de invierno?

Durante el horario de invierno el sol sale aproximadamente a las 06:30 horas de la mañana y caerá alrededor de 19:00 horas de la noche, es decir, amanece y anoche más temprano. Por lo que los días son más cortos y las noches más largas.

Los días tendrán menos horas de luz natural y parecen más cortos, porque anochece antes. Este fenómeno provoca que aumenten los robos y que las luces artificiales se enciendan más tiempo, señalan algunos críticos del cambio de horario, por lo que el provecho de la maniobra se ve reducido.

El horario de invierno inicia este 31 de octubre de 2021, comenzando oficialmente a las 02:00 horas, y concluirá el domingo 3 de abril de 2022.

AC