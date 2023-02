El horario de verano desapareció en noviembre del año pasado después de 26 años tras de la propuesta del Presidente de México Andrés Manuel López Obrador que fue avalada por el Congreso de la Unión. Por lo que este año habrá un horario estacional, es decir, que no se adelantará, ni atrasará el reloj y la mayoría de la población mexicana se quedará con el horario de invierno.

Al respecto, el experto José de Jesús Gutiérrez Rodríguez, Presidente de la Asociación Mexicana de Psicólogos y Psicólogas, A. C. (AMEPP) destacó que lo más importante ahora que no habrá horario de verano y cambiará la luz del día es que los ciudadanos cuiden sus horas de sueño. También opinó que no había justificación científica para quitar el cambio de horario.

Para Gutiérrez Rodríguez no hubo un estudio profundo que justificara que ahora la población tenga un horario estacional.

“Sabemos que se eliminó el cambio de horario de verano y prácticamente eran dos justificaciones que se daban, una era porque no tenía cuestiones de ahorro de energía y el otro decía que se comprobaba que el cambio de horario desfavorecía y afectaba las cuestiones de la salud".

Dijo que es tan poco sustentado e ilógico que entonces se tendrían que prohibir graduaciones o fiestas en la noche porque en estos casos llegan ya en la madrugada y los afectaría en su salud. "Cuando se planteó esto no se especificaron estudios científicamente comprobados”.

¿Cómo sobrevivir al horario estacional?

El especialista destacó que es importante que conforme a la edad se cumplan las horas de sueño, los más pequeños necesitan dormir más.

“En esa lógica si tú no duermes lo suficiente te vas a enfermar y está comprobado también que puedes tener accidentes viales o distracciones, las personas tienen que dormir con calidad desde el colchón, ventilación, ropa adecuada, etcétera. El dormir es fundamental. Una persona que duerme con calidad es menos proclive a enfermarse y como manera preventiva con muchos beneficios, la OMS no le da la importancia que merece el dormir”, comentó el experto.

Compartió que las personas le dan poca importancia al sueño y que últimamente han comenzado a recortar esta necesidad, por lo que recordó cuánto tiene que dormir cada persona.

“Estudios dicen que las personas están durmiendo dos horas menos que antes y eso teníamos que tomar en referencia cuando tiene que dormir una persona porque es otro de los problemas, lo correcto debe de ser en los patrones de sueño según su edad, conforme varían las edades de la persona van cambiando las necesidades, ejemplo: un bebé son cerca de 17 horas, niño de preescolar debe de dormir entre 10 y 12 horas, un adolescente entre 8 y 10 horas, un adulto entre 7 y 9 horas, un adulto mayor entre 7 y 7 horas y media,”, acotó.