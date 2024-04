Los legisladores de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron en comisiones los dictámenes que reforman las leyes de Amparo y de Amnistía. De acuerdo con miembros de la oposición, dichos cambios benefician al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Por ejemplo, en el caso de la Ley de Amparo, el ajuste pretende prohibir las suspensiones con efectos generales contra leyes. Es decir: impide a los jueces detener obras o normas de forma cautelar ante posibles violaciones de derechos humanos.

En el documento que se avaló el miércoles pasado en el Senado, se indica que la medida permitirá garantizar “el respeto irrestricto a la separación de poderes” y también se resalta que el amparo no debe ser utilizado “como un mecanismo que limite el actuar y la función de un Poder constituido en detrimento de otro”.

Integrantes de las bancadas del PRI, PAN, PRD y MC señalaron que con la modificación se quiere blindar las polémicas megaobras de la administración de AMLO.

Los diputados de Morena cuestionaron a los juzgadores por frenar obras como el Tren Maya o reformas como la Ley de la Industria Eléctrica, ante juicios de amparo que han presentado agrupaciones de ambientalistas, indígenas y empresarios.

En el segundo caso, la Comisión de Justicia de San Lázaro dio luz verde a las adecuaciones a la Ley de Amnistía. Esto tiene el objetivo de facultar al Mandatario para otorgar amnistía de manera directa a personas procesadas, sentenciadas o en las que se haya ejercido acción penal.

Ambas iniciativas, presentadas por el senador Ricardo Monreal, fueron despachadas sin cambios y se remitieron a la Mesa Directiva. Serán discutidas por el pleno en la sesión que se realizará hoy en la Cámara baja.

Juan Ramiro Robledo, legislador de Morena, señaló que esto forma parte de un plan más ambicioso.

“Es una reforma muy importante, que comienza con una gran reforma judicial que vamos a proponer por etapas, esto nos parece apenas el apéndice, el aviso de la reforma judicial, lo que queremos es que haya una real división de poderes, y una supremacía de un tribunal constitucional, y le dejamos ese carácter a la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, dijo.

Paulina Rubio, del PAN, señaló que la reforma a la Ley de Amparo “es la venganza del Presidente por las suspensiones que se han concedido en el Tren Maya”.

“Lo que no quieren los diputados de Morena es que el Poder Judicial pueda parar a la autoridad cuando se está contraviniendo el interés social. ¿Y cuál es el interés social? El interés social es que estén acabando con la selva con la construcción del Tren Maya, o por ejemplo, que estén contaminando el agua, y lo que los diputados de Morena y el Presidente de la República no quieren es que el Poder Judicial pare esa obra de inmediato”, comentó la legisladora.

También criticó la reforma a la Ley de Amnistía porque faculta al Presidente a concederla bajo la premisa de que decidirá sin contar con pruebas.

“Esto no garantiza la verdad, garantiza la verdad del Presidente, la que quiera creer. El Presidente no tiene facultades de investigación. ¿Cómo va a comprobar que lo que le dicen es verdad? Entonces, están poniendo en un solo poder los tres poderes: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Por supuesto que esta no es una reforma sencilla, es una reforma gravísima”, agregó.

Por otra parte, Monreal afirmó que la reforma para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar se votará y aprobará mañana en el pleno del Senado.