Una agente del Ministerio Público, comisionada a la Fiscalía Regional de Tijuana, identificada como Ana Sofía López Osuna, de 35 años de edad, fue detenida en Estados Unidos por presuntamente llevar varios kilogramos de droga, al parecer cocaína.

López Osuna fue arrestada en San Diego, California, después de que había cruzado una de las garitas de la frontera entre México y Estados Unidos con varias decenas de kilos de cocaína.

El fiscal regional en Tijuana, Édgar Mendoza Razo, confirmó la detención de la agente, aunque aseguró desconocer los motivos.

“Se que está detenida, pero en este momento no sé cuándo la aprehendieron, ni por qué (...) Sí está asignada en la regional de Tijuana, pero no tiene temas de operatividad, es administrativa, se encarga de la recepción y elaboración de oficios como secretaria (...) El jueves se fue y no regresó, es lo que sabemos”, dijo Mendoza Razo en declaraciones recogidas por Zeta Tijuana.

El pasado jueves 22 de junio, la directora a cargo de López Osuna notificó su ausencia en el trabajo y le levantó una acta administrativa.

Su arresto en San Diego fue notificado a la Unidad de Enlace de la FGE por autoridades estadounidenses. De acuerdo con datos de transparencia, consultados por Milenio, a la agente del Ministerio Público le renovaban su contrato cada tres meses y percibía un sueldo bruto de 33 mil 500 pesos.

Trascendió que la madre de López Osuna también trabaja en la FGE desde hace varios años, lo mismo que un primo suyo que fue dado de baja tras arrojar resultados positivos en un test antidoping.

CR