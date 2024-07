Y entregó a su hijo…

Cinthia supo que su hijo era sospechoso de feminicidio: su foto estaba en noticieros y redes sociales por el asesinato de Paola Andrea. La joven de 23 años desapareció tras abordar un taxi por aplicación y cuatro días después fue encontrada sin vida. Aquella noche, Sergio Daniel “N” manejaba el auto de alquiler que la estudiante tomó para regresar a su casa, a donde ya nunca llegó.

“Desde el momento que supimos del asunto de Paola, nosotros decidimos entregar a nuestro hijo”, dijo Cinthia, mamá del único sospechoso del feminicidio, quien huyó de Mexicali a Ciudad Obregón, Sonora, donde finalmente se entregó el 11 de julio. Ese mismo día fue localizado el cuerpo de la estudiante de psicología.

“Aunque me critique la gente, quiero decirle a la señora (a la mamá de Paola Andrea) que, como madres, también estoy en su dolor y créame que en el momento que supe que mi hijo estaba implicado, hicimos que él se presentara para que declarara, y tanto saber si podíamos hacer algo para que la muchacha hubiese aparecido con vida”.

Paola Andrea salió de un bar en Mexicali la madrugada del lunes 8 de julio y tomó un taxi de la plataforma DiDi. Su familia reportó su desaparición ese mismo día y -como lamentablemente ocurre en muchos otros casos- fueron ellos, junto con amistades y colectivos, quienes comenzaron su búsqueda, visibilizaron el caso a través de redes sociales e hicieron presión para movilizar el aparato de justicia, sin que su desaparición quedara en el olvido.

En México, el sólo hecho de ser mujer te coloca en situación de riesgo, en la calle, en el trabajo, en la escuela o en casa... No existe lugar seguro. Paola Andrea es víctima de esa inseguridad, no es culpable de su asesinato por salir de noche. Cualquier joven o mujer debería tener la libertad de salir a divertirse a cualquier hora sin temor de no volver a casa, de poder tomar un taxi sin miedo al conductor. Ninguna mujer debería ser asesinada por los lugares que visita ni mucho menos por cómo viste.

Si eres mujer, el uso de transporte público, de taxis y autos de plataforma privada está condicionado a que tengas que compartir siempre tu ubicación (y hasta las placas y el nombre del chofer en muchos casos). Y, sin embargo, eso tampoco garantiza que estarás a salvo. Viajar sola, en nuestro país, es un peligro.

En México, cada día, en promedio, son asesinadas entre 9 y 10 mujeres. Los feminicidios son un grave problema que atañe a toda la sociedad, del que no deberíamos nunca estar ajenos.

El conductor, de 24 años, se entregó porque su fotografía estaba circulando en distintas redes sociales como el presunto responsable del asesinato de Paola Andrea, porque eso generó una sanción social no sólo sobre él sino también sobre su familia: comenzaron a amenazarlos. Y haberlo mantenido oculto sería encubrirlo y los habría hecho cómplices.

Sergio Daniel “N” enfrenta dos procesos judiciales más: uno es por violencia familiar en contra de su expareja y otro por presuntamente haber agredido a otra pasajera en el taxi, horas antes de que Paola abordara el auto, la madrugada del lunes 8 de julio.

“A pesar de que usted está detenido, usted tiene una bendición que es su vida, la joven Paola no”, le dijo el Juez de Control Salvador Avelar antes de imponerle prisión preventiva durante seis meses, tiempo que se fijó para cerrar la investigación en su contra.

La mamá y el papá del presunto feminicida han dado algunas entrevistas; ambos hablan de manera estoica, ninguno se ha atrevido a decir que su hijo es inocente y se limitan a decir que dejan todo en manos de la justicia. Aunque no habrá justicia que le regrese la vida a Paola Andrea. ¿Qué hacen o dejan de hacer los padres para que sus hijos se vuelvan asesinos? ¿Qué tanta responsabilidad tienen?