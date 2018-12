Cae nieve en 10 municipios de Chihuahua

A causa del Frente Frío número 20 y la cuarta tormenta invernal se registró caída de nieve en 10 municipios del estado; Protección Civil informó que las temperaturas continuarán hasta el próximo domingo, por lo que llamó a extremar precauciones.

Durante la madrugada y mañana de este miércoles hubo nevadas en los municipios de Guerrero, Bocoyna, Maguarichi, Uruachi, Carichí, Madera, Ocampo, Cuauhtémoc, Nuevo Casas Grandes y Casas Grandes, donde hasta el momento no ha sido necesario el cierre de carreteras.

Amigos que conducen por Carreteras del Estado de #Chihuahua, nos informan que en la Cuesta del Valle en #GomezFarias esta muy peligroso conducir. Al parecer van a cerrar ese tramo. pic.twitter.com/SrFyAk7o5q — Webcams de México (@webcamsdemexico) 26 de diciembre de 2018

Además de las nevadas, las autoridades anunciaron la caída de aguanieve, llovizna y bajas temperaturas en la mayor parte de la entidad, mismas que continuarán hasta el domingo, cuando el termómetro tendrá su máximo descenso, de tal manera que podría caer aguanieve en la capital.

Las temperaturas mínimas registradas esta mañana fueron, en grados centígrados: 12 en Chihuahua, 5 en Juárez, 7 en Ahumada, 1 en Janos, 2 en Nuevo Casas Grandes, 5 en Buenaventura, cero en Majalca, 2 en Cuauhtémoc, 9 en Delicias, 8 en Jiménez, 6 en Parral, 10 en Ojinaga, 3 en Temósachi, 2 en Basaseachi, uno en Bocoyna, 5 en Maguarichi, 11 en Chínipas, 12 en Urique, 3 en Guachochi, 12 en Balleza y un grado en El Vergel.

Ante la época invernal, la Coordinación Estatal de Protección Civil exhortó a la población a seguir las recomendaciones de abrigarse adecuadamente con ropa gruesa, evitar exposiciones prolongadas a la intemperie y ubicar los refugios temporales.

Adicionalmente, no tener tanques de gas dentro de habitaciones, no usar mangueras de plástico en instalaciones de gas, no dejar los calentones encendidos al dormir y al salir de la casa, no dejar combustibles ni ropa cerca del fuego, no usar solventes o líquidos inflamables en los calentones de leña, dejar la ventana abierta, por lo menos 10 centímetros, cubrir tuberías externas y no sobrecargar las tomas eléctricas.

LS