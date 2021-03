Cabeza de Vaca usó sociedad financiera ligada al Cártel de Sinaloa: UIF

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, dio a conocer que el gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco García Cabeza de Vaca, fue denunciado por la compra de un departamento en el 2013 en Bosques de Santa Fe en la Ciudad de México, y esta adquisición se hizo a través de una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom), la cual fue fondeada por dos empresas fachada que eran utilizadas por el Cártel de Sinaloa para lavar dinero.

"¿Qué se denunció?, se denunció una compra de departamentos con recursos de posible procedencia ilícita. No le corresponde a la UIF más que demostrar hechos, y el Ministerio Público es el que puede calificar si se trata de conductas delictivas o no. La UIF no tiene la competencia de ejercer la acción penal", describió Santiago Nieto.

"A partir de información con la que contamos al 8 de marzo del 2021, a la fecha de la consulta, la UIF había presentado una denuncia contra estas empresas por haber sido mecanismos que tenía el Cártel de Sinaloa, a efecto de lavar dinero, eso no quiere decir que el Cártel de Sinaloa esté relacionado con el señor Francisco 'N', lo que quiere decir es que las empresas que fueron utilizadas y con las que tiene actividad financiera, las dos empresas que terminaron enviado dinero a la Sofom son empresas que han sido utilizadas por el crimen organizado", agregó Santiago Nieto.

Al comparecer ante la Sección Instructora de la Cámara de Diputados como testigo en la audiencia para el desahogo de pruebas para el desafuero del gobernador panista, el titular de la UIF relacionó al edil con posibles comisiones de delitos con operaciones con recursos de procedencia ilícita, el no pago de impuestos y lo vinculó con 34 casas, propiedades, locales, residencias y terrenos en la Ciudad de México, Tamaulipas y Texas, en Estados Unidos con valor de más de 246.6 millones de pesos.

En esta audiencia pública, y que fue transmitida por todas las redes sociales de la Cámara de Diputados, Santiago Nieto reveló que los ingresos percibidos con su actividad -pública y privada- desde el año 2000 al 2020, no corresponden con las propiedades declaradas y en las que aparece como socio.

En esta audiencia, Nieto Castillo hizo una relatoría, con fotografías, ubicación y valor aproximado, de 34 propiedades en las que se le relaciona al mandatario estatal y precisó que no todas fueron adquiridas de manera directa por el gobernador, sino algunas son en copropiedad.

JM