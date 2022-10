COVID: ¿Qué son las variantes pentágono del coronavirus y qué cambios traerán?

El médico internista e infectólogo, Alejandro Macías, señaló que las variantes “Pentágono” "se llaman así porque tienen en general varias mutaciones, alrededor de cinco que las distinguen de los virus anteriores como las otras variantes de ‘Ómicron’".

Refiere que "alguna de éstas probablemente va a sustituir al virus que predomina actualmente, el cual es ‘Ómicron BA.5’, pero mientras no tengamos un nuevo virus que sea capaz de sustituirlo, pues no tendremos un nuevo pico, pero en buena parte del mundo ya se ha visto que esa variante ‘BA.5’ está siendo sustituida por alguna de las variantes que se conocen como del grupo ‘Pentágono’ y probablemente eso también va a ocurrir en México”.



Aunque confiesa que se esperaría que no ocurriera con un gran pico de infecciones, “porque en México ya hay mucha gente que se infectó y ya se vacuno”, siendo así parte de la población que tiene inmunidad híbrida precisamente porque ya se infectaron y se vacunaron. “Se esperaría que entre en una población con mucha inmunidad (donde) no cause un gran pico, que no colapsen las intuiciones y que no se saturen los hospitales. Sin embargo, eso será semejante a lo que ocurría antiguamente cada año con la estación de influenza”, finaliza.

Cubrebocas ya no es obligatorio en vuelos

A propósito de que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informó a las aerolíneas que el uso de los cubrebocas en los vuelos ya será una medida opcional tanto para pasajeros como para los tripulantes, puesto que se considera que las terminales aéreas son espacios amplios y suficientemente ventilados, mientras que las aeronaves utilizan un sistema de filtración de alta eficiencia (HEPA) que elimina el 99.9% de macropartículas como bacterias y virus, el especialista también dio su opinión al respecto.

“La pandemia no ha terminado, va a tener subidas y bajadas; desde luego que ya podemos ver con optimismo que hemos dejado lo peor. Sin embargo, mientras no termine en todo el mundo, no va a terminar en México. Y es verdad que en este momento hay muy pocos casos y el riesgo es bajo, sin embargo, hay que recordar que en breve entraremos ya en una situación estacional, también con los virus de influenza. Entonces, lo que nos sirve para COVID-19, nos sirve para influenza”, pero resalta que aun así hay que seguir teniendo precauciones.



“Yo creo que el mensaje también es que la gente va a ir agregando a su cultura, el usar cubrebocas en interiores, yo creo que hay que seguirlo usando, ventilar los espacios cerrados, vacunarse… todo eso ya debe ser parte de la cultura de la gente” Y comenta que en exteriores si se puede abandonar el uso del cubrebocas, aunque también esto ya será decisión de cada persona.