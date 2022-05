Durante la mañanera del 3 de mayo, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destacó que la cifra de fallecidos por la pandemia del COVID se redujo a una sola muerte por día en promedio.

“Ya no es lo mismo, ya no es el dolor o el sufrimiento de los momentos más difíciles de la pandemia, ahora tenemos sólo un fallecido diario por la pandemia en promedio, cuando lamentablemente llegamos a tener más de mil diarios. De todas maneras no vamos a confiarnos nos seguimos reuniendo dos veces a la semana con el equipo de salud”.

También el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell ha señalado que sólo hay una muerte al día por la enfermedad en promedio.

A través de su informe epidemiológico diario de COVID-19 en la semana del 1 al 7 de mayo, la Secretaría de Salud informó que México registró en ese periodo un promedio de una muerte diaria (es decir 7 en total).

“Hay lugares en donde no hay ningún paciente en las unidades Covid pero permanecen con la capacidad de respuesta por si fuese necesario. Por poner un ejemplo, el Hospital General de México sólo tiene un paciente Covid, y en la mortalidad tenemos un promedio de una defunción por día en la semana del 1 al 7 de mayo, esperamos que en las entidades federativas se mantenga la tendencia en donde no ocurre una sola muerte por Covid”.

Sin embargo, la afirmación del Presidente de que solamente hubo una muerte diaria en el país, no puede sostenerse debido a que solamente en Jalisco se registraron 27 defunciones en ese periodo de tiempo, casi 4 diarias, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ).

Incluso, el Gobierno federal también señaló que en la semana del 24 al 30 de abril hubo 2 fallecimientos en promedio, pero en Jalisco se reportaron 20 en ese lapso (casi 3 al día en promedio en una sola entidad).

Datos de muertes, según la SSJ:

Sábado 7 de mayo: 0 defunciones y 76 casos confirmados.

Viernes 6 de mayo: 1 defunciones

Jueves 5 de mayo 16 defunciones

Miércoles 4 de mayo: 2 defunciones

Martes 3 de mayo: 2 defunciones

Lunes 2 de mayo: 3 defunciones

Domingo 1 de mayo: 3 defunciones

Sábado 30 de abril 11

Viernes 29 de abril 4

Jueves 28 de abril 1

Miércoles 27 de abril 2

Martes 26 de abril 2

Lunes 25 de abril 0

Domingo 24 de abril 0