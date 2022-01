COVID: AMLO acepta que ómicron "está afectando mucho, pero no es grave"

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aceptó esta mañana de miércoles que la variante ómicron del coronavirus COVID-19 "está afectando mucho" a México, pero insistió en que afortunadamente "no es grave".

AMLO recordó que ómicron no está provocando incremento en hospitalizaciones ni en fallecimientos, según reportes.

El Presidente López Obrador dijo durante su conferencia de prensa "mañanera":

"Está afectando mucho la nueva variante, pero afortunadamente no es grave, no hay hospitalizaciones y lo más importante no hay fallecimiento, de todas maneras hay que cuidarse. Es que la temporada hay muchos fríos, es una temporada de enfermedades respiratorias y hay que cuidarse".

En días pasados, AMLO había declarado que la nueva variante ómicron provocará un aumento en los contagios entre los mexicanos, pero aseveró que no se registraban alzas en fallecimientos y hospitalizaciones.

"Adelanto, porque tengo el informe diario de que sí están incrementándose los contagios por esta nueva variante, pero afortunadamente no hay incremento en hospitalización, y lo más importante, no hay fallecimientos", afirmó AMLO el pasado lunes 3 de enero.

