Ante el inminente arranque de la segunda fase de la estrategia de vacunación contra el COVID-19 en México, Periódicos Asociados en Red y el Seminario de Cultura Mexicana convocaron a expertos para dialogar en el foro virtual titulado "Las vacunas para el COVID-19: realidades y escenarios futuros" donde discutieron sobre las estrategias en el corto plazo para controlar la pandemia.

Uno de los puntos de coincidencia entre los especialistas fue la posibilidad de privilegiar una sola dosis de la vacuna contra el coronavirus a la mayor cantidad de personas posibles, aunque la mayoría de las inmunizaciones disponibles requieren dos dosis para tener una mayor efectividad.

"Vacunar a todos nos conviene a todos. Usemos una vacuna (dosis), distribuyamos en las poblaciones más remotas de México y el mundo, y con eso alcanzamos 60% de inmunidad, yo favorecería distribuir una sola vacuna (dosis) a la mayor cantidad de gente posible", dijo el doctor Arnoldo Kraus, miembro del Colegio de Bioética y Miembro Titular del Seminario de Cultura Mexicana, quien participó en la charla.

Esta apreciación sobre la estrategia a seguir, fue secundada por Samuel Ponce de León, coordinador de la Comisión de Respuesta a la Epidemia COVID-19 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): "Lo importante es recibir la primera dosis lo antes posible".

De igual manera resaltó que las vacunas no son la única herramienta para erradicar la pandemia, en tanto que "la población tiene que continuar utilizando la distancia, la higiene, evitar aglomeraciones, una correcta ventilación, y el cubrebocas que se lo tienen que poner todos".

Por su parte, Susana López Charretón, viróloga e investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, abundó en la importancia de mantener las medidas de cuidado y prevención para un control real de la pandemia.

Uso de cubrebocas lo vamos a mantener por mucho tiempo

"Las vacunas protegen de la infección grave que lleva al hospital, pero no sabemos cuántas de las personas ya vacunadas pueden volverse a infectar de manera tan leve o asintómatica que no lo noten, pero que sigan siendo contagiosas. Entonces el uso de cubrebocas lo vamos a tener que mantener por mucho tiempo a pesar de que ya estés vacunado o a pesar de que ya te hayas infectado", refirió López Charretón.

Vacuna contra el COVID-19: Que se pueda comprar y regalar para los pobres

Uno de los puntos de discusión durante el foro "Las vacunas para el COVID-19: realidades y escenarios futuros", fue respecto a la idea de liberar las patentes de las vacunas para permitir una fabricación y distribución más ágil.

Al respecto Arnoldo Kraus se proununció por reproducir las vacunas lo más rápido posible y compartió con los colegas y espectadores una peculiar propuesta.

"Me encantaría que en México se liberara la vacuna a la iniciativa privada y quienes puedan comprar una vacuna, tendrían la obligación de regalar cinco vacunas a la población más pobre en México. Yo creo que todos accederíamos a hacer un pacto humano así, por nuestro país, por nosotros, por nuestras familias: recibir una vacuna y regalar cinco o diez", dijo el médico.

No obstante, la viróloga Susana López Charretón, asegura que el verdadero problema actual es que no hay suficiente producción de vacunas en el mundo: "Aunque las pudiéramos comprar en el mercado, no hay suficientes".

"Otro problema muy serio es que países como Estados Unidos, como Suecia están comprando mucho más de las dosis que necesitan… Hay países que todavía no tienen acceso a vacunas y hay países que están ordenando muchísimo más de las dosis que necesitan, entonces no es tanto de generosidad personal, sino de ética mundial que no podemos arreglar", apuntó la también investigadora de la UNAM.

López Charretón anticipa que vamos a convivir con el virus SARS-CoV-2 "el resto del tiempo que nos quede en la Tierra" e instó a prepararnos para otras pandemias.

"Desafortunadamente el número de personas en el mundo y el cambio climático que estamos causando, son elementos que favorecen muchísimo este tipo de infecciones, este tipo de brinco de virus de animales a personas… Más vale que empecemos a prepararnos".