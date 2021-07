COVID-19: Gerardo Fernández Noroña sale positivo

Gerardo Fernández Noroña, diputado del Partido del Trabajo (PT), informó hoy que dio positivo a COVID-19.

El legislador compartió en su cuenta de Twitter la imagen del resultado de su prueba rápida de antígenos, realizada este lunes 26 de julio, en la que salió positivo.

"Lo dicho. Salí positivo al coví", escribió.

El pasado 23 de julio, el diputado informó que la persona que le ayuda a conducir su vehículo dio positivo al coronavirus. Y también compartió que él se hizo la prueba, que resultó negativa.

"Llevaba tres días pensando que era una gripe leve y lo mandé a hacerse la prueba. Convive conmigo todo el tiempo. Así que me hice la prueba y para desesperación de la derecha, volví a salir negativo", informó entonces.

Rechazo al uso de cubrebocas

En diferentes ocasiones, Fernández Noroña, quien aspira por la Presidencia de México en 2024, ha expresado su rechazo al uso del cubrebocas.

En noviembre del año pasado, la negativa del diputado petista a utilizar cubrebocas dentro de la sala de Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), obligó a que el consejero presidente, Lorenzo Córdova, decretara un receso para el desalojo del lugar.

"Me quieren amordazado, hablaré sin mordaza. Si usted me quiere censurar, yo no puedo hablar amordazado", expuso en su momento.

También en octubre del año pasado, Gerardo Fernández Noroña anunció que salió negativo a coronavirus.

Asimismo, en enero de este año, viajó a Caracas para asistir a la instalación de la Asamblea Nacional de Venezuela, sin embargo se negó a ir debido al uso obligatorio de cubrebocas.

"Con la novedad que hay que acudir con cubrebocas a la instalación de la Asamblea Nacional en Venezuela. Así que viajé en vano, me quedaré todo el día en el hotel", expuso el legislador.

