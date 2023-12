CONDUSEF: Cuidado con esta nueva estafa en transferencias bancarias

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios Financieros (CONDUSEF) es el organismo encargado de defender y asegurar los derechos de los usuarios ante las instituciones financieras.

Es por eso que se ha identificado una nueva estafa en las transferencias bancarias, pues existen múltiples quejas presentadas ante la CONDUSEF. Donde el fraude se presenta por el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).

Existe un “nuevo” modus operandi para realizar las estafas en donde muchas veces podemos caer sin previo aviso, si te has encontrado con ofertas en internet que llamen mucho tu atención antes de que compartas tu información tienes que verificar que sea real y confiable.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué afecta más a tu economía personal: los gastos hormiga o fantasma?

Pues debes de tener cuidado con este tipo de compras ya que es una forma en la que puedes ser estafado por transferencias. Este método se basa en anuncios falsos de productos a precios muy buenos.

Cuando los usuarios que se encuentran interesados en realizar la compra se ponen en contacto con estos estafadores virtuales, hacen el “pacto” de compra y realizan la transferencia bancaria para finalizar la venta.

Una vez transferido el dinero los usuarios se percatan que era una estafa pues los datos del vendedor virtual desaparecen y es imposible contactarlo de nuevo.

TAMBIÉN LEE: SAT: ¿Hay una cantidad límite en tu tarjeta de débito para que no te cobren impuestos?

Es muy común que este tipo de estafas ocurran con mayor frecuencia, pues con esta nueva era electrónica han surgido cambios positivos tanto como negativos.

Lo que hace más sorprendente esta estafa es que el nombre de receptor de no es identificado como válido ya que el número clave no coincide con el nombre del beneficiario, por lo cual las instituciones bancarias no asumen la responsabilidad.

Es por eso que es muy importante antes de realizar una compra por internet verificar que la cuenta sea real, además es importante pedir que se te proporcione un comprobante de pago para respaldar el dinero transferido.

Mantente informado en nuestro canal de difusión AQUÍ.

SR