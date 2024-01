CNDH emite recomendación por presunto suicidio de 13 reclusas en penal de Morelos

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió recomendación al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) por violaciones a los derechos humanos de 13 internas que se quitaron la vida al interior del penal federal femenil, ubicado en el municipio de Coatlán del Río.

Del total de mujeres que presuntamente se quitaron la vida, 9 ocurrieron en 2023 y el resto en 2021 y 2022, conforme con la recomendación que también dirigieron hacia la Fiscalía General del Estado de Morelos por omisiones y dilaciones en la investigación de dichos casos.

La CNDH considera que los derechos humanos vulnerados a las víctimas fallecidas se encuentran la protección a la salud y seguridad jurídica; mientras que también se advirtió la vulneración del derecho de acceso a la justicia de 18 personas víctimas indirectas, lo cual se puede leer en su recomendación 276/2023 por el "suicidio" de 13 mujeres privadas de la libertad en el CEFERESO 16.

Visitadores adjuntos de la CNDH, dice el comunicado, encontraron que, a pesar de haberles proporcionado atención psicológica y psiquiátrica a seis personas víctimas, la misma resultó ineficiente e insuficiente para detectar las conductas de riesgo suicida que presentaban; mientras que en la situación particular de las otras siete no se les dio ningún tipo de intervención eficaz por las áreas y especialidades mencionadas, puesto que el OADPRS no remitió constancia o documental alguna que acreditara lo anterior, por lo que fue imposible detectar y/o frenar alguna sintomatología de riesgo suicida; además de que se invisibilizó, con perspectiva de género e interseccional, las necesidades de atención a la salud.

Con respecto a la actuación de la FGE de Morelos, la CNDH encontró evidencias de que personal de esa dependencia incurrió en irregularidades para la adecuada investigación de las carpetas de investigación iniciadas por el deceso de las personas víctimas, al no considerar otras líneas de investigación potenciales en las que se contemplara indagar respecto de las omisiones cometidas por personas servidoras públicas de ese centro carcelario respecto de la falta seguimiento médico a nueve de las víctimas.

"No llevaron a cabo mayores diligencias tendientes a investigar y determinar si existe alguna responsabilidad penal de personal de esa prisión, en tanto no se agotó el principio de exhaustividad y omitieron apoyarse de instrumentos internacionales, como el Protocolo de Minnesota -que contiene procedimientos que deben realizarse cuando acontece una muerte potencialmente ilícita-; además de que, en algunos casos, se ha excedido el plazo razonable para integrar y determinar las carpetas de investigación y han incumplido su responsabilidad de implementar perspectiva de género en las investigaciones ministeriales", sostiene la CNDH.

Por lo anterior, solicitó al Comisionado del OADPRS registrar a las trece personas fallecidas en el Registro Nacional de Víctimas, así como a las 18 personas víctimas indirectas para que, una vez finalizados los trámites necesarios, se proceda a la inmediata reparación integral del daño a éstas últimas y se les otorgue la medida de compensación correspondiente, así como atención médica, psicológica, tanatológica y/o psiquiátrica. También se le pidió colaborar con las autoridades investigadoras en el trámite y seguimiento de la denuncia administrativa que esta Comisión Nacional presente en contra de las personas servidoras públicas responsables.

Además considera que las autoridades federales deberán realizar un diagnóstico que identifique todos los factores posibles que están propiciando los acontecimientos de suicidio en el CEFERESO 16 para emprender las acciones necesarias de atención, entre ellas una jornada de atención a la salud mental; el diseño de un plan estratégico integral de atención a la salud mental; el mejoramiento del clima emocional: incorporar y ejecutar mayores actividades y dinámicas recreativas, artísticas y ocupacionales; realizar pláticas grupales sobre la importancia de participar en actividades que les permitan conseguir una reinserción social efectiva y tener un proyecto de vida, así como diseñar programas y estrategias de vinculación con el exterior y de acercamiento con su red de apoyo.

NA