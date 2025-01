Nadie quiere quedarse sin energía eléctrica. A continuación te enlistamos todas las razones por las que Comisión Federal de Electricidad (CFE) te puede cancelar tu contrato y, por tanto, dejarte sin servicio. Pero no te preocupes, siempre y cuando cumplas con tus obligaciones de usuario, no debería de haber problema en el que te "apaguen la luz".

En este año nuevo, las principales causas para la cancelación de un servicio incluyen la falta de pago, el uso indebido de la energía eléctrica e irregularidades en el sistema de interconexión que afecten a la red de distribución de la CFE. En el caso de la primera razón, la institución tiene la facultad de suspender el servicio. En caso de que así suceda, no solo deberás pagar el saldo pendiente, sino que también deberás cubrir el costo por la reconexión.

Cabe destacar que la reconexión se realizará en un lapso de un día si el domicilio suspendido se encuentra en la ciudad, y en no más de tres días si está ubicado en zona rural. No obstante, si no hay un pago en los 15 días posteriores a la suspensión de servicio por impago, la CFE cancelará el contrato. Por lo que el tiempo es vital para evitar el trámite de realizar un nuevo contrato.

Si bien el impago es la principal razón por la que te pueden cancelar tu contrato, no es la única. De igual forma, es importante revisar los recibos con regularidad para asegurarse de que no existan cargos pendientes.

Estos son los otros motivos que pueden provocar una cancelación del contrato de CFE:

Contar con instalaciones irregulare s. El famoso "diablito" y sus derivados son prácticas ilegales que atentan con la seguridad de la red de distribución de energía eléctrica, por lo que, en caso de ser reportadas por CFE, se convertirán en razón de cancelación del contrato.

s. El famoso "diablito" y sus derivados son prácticas ilegales que atentan con la seguridad de la red de distribución de energía eléctrica, por lo que, en caso de ser reportadas por CFE, se convertirán en razón de cancelación del contrato. Alteración de medidores . Estos dispositivos solo pueden ser manipulados por personal de CFE , por lo que si se sorprende a alguien "metiéndoles mano" o se comprueba una modificación para reducir el consumo, la sanción, además de la multa, incluirá la cancelación del contrato.

. Estos dispositivos solo pueden ser manipulados por personal de , por lo que si se sorprende a alguien "metiéndoles mano" o se comprueba una modificación para reducir el consumo, la sanción, además de la multa, incluirá la cancelación del contrato. Consumo no autorizado. Usar la energía de una manera distinta a la mencionada en el contrato se sanciona con la cancelación inmediata del mismo.

Por otro lado, también puedes cancelar tu contrato por decisión propia o por un cambio de titular. El trámite se realiza en el Centro de Atención a Clientes de CFE. así puedes solicitar la cancelación de tu contrato con CFE. Deberás tener todos los adeudos en regla y llevar los siguientes documentos: identificación oficial y comprobantes de domicilio de la propiedad.

