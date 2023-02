El dirigente de Morena, Mario Delgado, sostuvo que se debe investigar el caso de los colaboradores de la gobernadora Layda Sansores, que recibieron fajos de dinero en efectivo previo a la campaña, y señaló que no son "tapadera de nadie".

En unos videos se observa a Raúl Pozos Lanz, actual secretario de Educación de Campeche; Armando Toledo Jamit, jefe de la oficina de la gobernadora, y la senadora de Morena, Rocío Abreu, recibiendo fajos de dinero en efectivo previo a la elección de 2021.

"No nos golpea en el sentido de que nosotros no protegemos a nadie, no somos tapadera de nadie. Creemos en que la política tiene que hacerse a partir de valores muy diferentes que prevalecieron en nuestro país", señaló.

"Antes se protegía, se encubría. Yo creo que se debe de investigar, hay que preguntarle a las personas involucradas", mencionó el dirigente morenista.

Explicó que vio los videos por la mañana, en los que se aprecia que les llaman por teléfono y los toman desprevenidos, pero insistió en que debe haber una explicación pública.

Mario Delgado acusó que "la única estrategia que tiene la derecha es tratar de desprestigiar, tratar de ensuciar y decir que todos los políticos son iguales y que no hay diferencia; pero sí hay una gran diferencia en nuestro gobierno que ha marcado nuestro presidente".

CR