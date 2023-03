La senadora panista Kenia López Rabadán exigió al Presidente de la República que deje de lastimar a la mujeres 'con visión machista'.

"Está obsesionado con lastimar al Poder Judicial y, con violentar y agredir a las mujeres que hoy tienen poder y no están de acuerdo con su forma de pensar.

“El Presidente no tiene límites, no es capaz de detenerse ante las agresiones, al contrario, pareciera una gran ola que crece y crece y que no puede detener el Presidente. Y eso es terrible, primero porque lo describe tal cual es, lo describe como un machista, lo describe como una persona autoritaria, verlo cómo habla o cómo se refiere de las mujeres de la oposición es muy lamentable”, subrayó.

Agregó que López Obrador ha fijado una posición en contra de las mujeres de México y es una persecución en contra de las mujeres de la oposición.

“Pero eso no me va a detener ni a mí ni a las mujeres de la oposición. El Presidente de la República se va a topar con pared, por algo muy elemental, nosotras las mujeres de la oposición no somos mujeres sumisas, como a esas que a él le gustan, esas que agachan la cabeza, esas a las que él toca como si fueran inferiores, esas mujeres a las que él está acostumbrado a mandar y ellas lastimosamente están acostumbradas a obedecer".

Ante los señalamientos del titular del Ejecutivo, quien la acusó de “haberse convertido de repente en feminista”, la senadora por el PAN recordó que forma parte de distintos colectivos feministas.

Kenia López Rabadán recordó que hay muchos reclamos por la violencia que ha ejercido López Obrador en contra de mujeres como la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, aunque parece no importarle.

