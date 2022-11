Ante los casos recientes de feminicidios como el de Ariadna Fernanda, la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, adelantó que en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia va a proponer que todas las fiscalías locales atiendan como feminicidio todas las muertes violentas de mujeres.

"Los casos últimos que conmocionaron a la sociedad en los primeros días de noviembre, que generaron una discusión pública entre dos fiscalías, nos plantean la necesidad de establecer en nuestras leyes nacionales obligaciones comunes para todas las autoridades responsables de la investigación en los delitos de feminicidio", dijo.

Durante el tercer informe anual de la Alerta de Violencia de Mujeres, la fiscal detalló que la propuesta es que todas las Fiscalías de las entidades federativas deben estar obligadas por ley iniciar la investigación de toda muerte violenta de una mujer con el protocolo de feminicidio.

"Asimismo, en la ley tiene que establecerse que los servicios periciales deben de aplicar protocolos estrictos para recabar todas las evidencias", señaló. Ernestina Godoy comentó que seguirá impulsando en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia esta propuesta, "que ojalá pronto pueda ser discutida en el Congreso de la Unión".

"Lo que aprendimos en la Ciudad de México es que la única forma de acabar con la impunidad es visibilizando el delito, investigándolo, no intentar culpar a la mujer de su propia muerte, no ocultarlo o clasificarlo como suicidio, como ocurría en la anterior administración. Estamos listas y seguimos trabajando, porque estamos todas en alerta en la ciudad por todas las mujeres, no estamos solas".

JM