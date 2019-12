Bienestar promocionó indebidamente a López Obrador: Tribunal

La Secretaría del Bienestar promocionó de manera indebida la imagen del Presidente Andrés Manuel López Obrador, para lo cual hizo uso indebido de recursos, determinó la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En sesión pública este viernes, la Sala detalló que la promoción de imagen se dio a través de la indumentaria que portaba el personal de la dependencia federal, así como la mención a logros cumplidos en diversas frases y discursos emitidos durante la entrega.

La resolución se aprobó con dos de tres votos y en ésta no se atribuye responsabilidad alguna al jefe del Ejecutivo Federal, porque no autorizó el uso de su nombre e imagen y no participó en los hechos denunciados. Tampoco se atribuyó esa responsabilidad a Morena.

Tampoco se fincó responsabilidad a la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores, ni al coordinador general del Programa para el Desarrollo del Gobierno Federal, Gabriel García Hernández, toda vez que la ejecución de los programas sociales es responsabilidad de titulares de las delegaciones estatales.

El pleno de la Sala Especializada determinó que 36 servidores públicos en delegaciones, subdelegaciones regionales y servidores de la nación, realizaron actos de propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos con la entrega de programas sociales, que además se difundieron en diversas redes sociales de estas personas del servicio público y en notas periodísticas.

La sentencia será enviada al Órgano Interno de Control de la dependencia, así como a la titular de la Secretaría, para lo que corresponda.

JM