Becas del Bienestar: ¡No lo olvides! Hoy es el último día para cobrar en efectivo

Si recibes alguna beca o apoyo por parte de la Federación, como por ejemplo, el brindado a los adultos mayores, debes recordar que hoy domingo es el último día en el que podrás recibir tu pago en efectivo.

Lo anterior, luego de la conclusión del mega operativo que emprendió la Secretaría del Bienestar para poder llevar el efectivo a las personas que no cuentan con su tarjeta o que en sus comunidades no hay un Banco del Bienestar para recibir el apoyo, luego de que la Secretaría del Bienestar informara que ya no se harán pagos a través de ventanilla de Telecom.

Las y los adultos mayores y personas que reciban otros apoyos sin tarjeta, deberán permanecer al pendiente de las cuentas oficiales de la Secretaría del Bienestar así como de sus teléfonos de contacto, para conocer cómo y cuándo serán las entregas próximas. Las y los servidores de la nación llamarán a las y los beneficiarios sin tarjeta o mediante mensaje de texto a los números registrados al momento de su inscripción. También podrán consultar las convocatorias de pago de la Pensión Bienestar 2022 en redes sociales. Esto debido a que en cada localidad se hicieron las entregas en fechas y horarios asignados.

Tan solo en Jalisco la Secretaría del Bienestar instaló 298 mesas de pago para otorgar los apoyos correspondientes al bimestre de julio-agosto, según informó la dependencia federal. En nuestro estado las entregas concluyeron este sábado.

Para conocer las ubicaciones y fechas de las siguientes entregas las personas pueden ingresar a la liga http://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx.

FS