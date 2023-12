Becas Benito Juárez: ¿Tienes problemas con tu tarjeta?, esto es lo que debes hacer

El Gobierno de México ha creado varios programas sociales, entre ellos se encuentra el de Becas para el Bienestar Benito Juárez, la cual tiene como objetivo apoyar de forma económica a los jóvenes del país para que continúen con sus estudios y de este modo evitar la deserción escolar.

Todas y todos los estudiantes, desde preescolar hasta universidad, reciben su beca mediante la Tarjeta del Bienestar, misma que les es entregada en cuanto son aceptados en el programa y forman parte de él, pues de acuerdo con Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, la tarjeta es el único medio por el que podrán recibir el apoyo económico tanto estudiantes, como adultos mayores y personas con discapacidad.

Sin embargo, hay algunas becarias y becarios que han presentado algunos problemas con su Tarjeta del Bienestar, entre ellos los siguientes:

No cuentan con su Tarjeta del Bienestar

Han pasado 45 días o más y no han recibido su depósito

Acudieron a su cita en el Banco del Bienestar y no fueron atendidos

Si te encuentras en alguna de las situaciones anteriormente mencionadas, te decimos qué hacer.

¿Qué hacer si tengo problemas con mi Tarjeta del Bienestar?

Lo principal es ingresar al Buscador de Estatus ingresando al siguiente sitio web buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta.

Una vez que hayas accedido deberás ingresar tu CURP y a continuación tienes que dirigirte al apartado llamado Ventanilla Virtual.

Posteriormente, te aparecerán dos opciones, la primera es para agendar una cita, la segunda es para llenar un formulario, selecciona la segunda opción y llena el documento de acuerdo a la situación en la que te encuentres, ya sea porque no te atendieron, no has recibido tu dinero o si aún no cuentas con tu tarjeta.

Finalmente, enviarás el documento y tendrás que esperar a que se comuniquen contigo de parte de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.

