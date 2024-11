El día de hoy, lunes 11 de noviembre, se abrió el registro para la beca "Rita Cetina Gutiérrez" para estudiantes de nivel secundaria, sin embargo, debido a la saturación la página presenta un error para ingresar.

Pero no te preocupes la página estará habilitada desde este lunes hasta el 18 de diciembre del 2024 para que quienes no puedan inscribirse debido al error, tengan oportunidad de hacerlo en los próximos días.

Tienes poco más de un mes para intentar en otro momento, pues internautas continúan reportando que al intentar entrar a la página www.becaritacetina.gob.mx/ el error persiste o en otros casos, no los deja finalizar el registro.

¿Qué hago si la página me marca “error”?

Si aún no has podido ingresar o registrarte para la beca, no te preocupes, existen algunas soluciones para que puedas iniciar o finalizar tu registro.

En primera instancia puedes esperar a que la página se libere e intentar durante la madrugada, porque si continúas actualizando la página, la saturación puede continuar.

En caso de que registrarse horas más tarde no sea la opción, prueba reiniciar el navegador y borrar los datos de búsqueda junto con el caché.

Otra opción es llamar al teléfono de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez: 5511 620300; no obstante, toma en cuenta que el tiempo de espera también podría ser largo.

En caso de que los problemas persistan, recuerda que siempre puedes esperar unos días para intentar de nuevo, pues la página se mantendrá activa hasta diciembre del 2024.

¿De cuánto es el pago de la Beca Rita Cetina?

La cantidad que se estará entregando por esta beca es de $1,900.00 mxn de manera bimestral para cada familia con un estudiante de secundaria. Si una familia tiene más de un hijo en este nivel estará recibiendo $700.00 mxn extra por cada estudiante adicional. Este apoyo económico será depositado en una tarjeta del Banco del Bienestar, facilitando la recepción del monto de manera regular.

MS

