Si eres beneficiario de la beca del Bienestar Benito Juárez, pero has notado que perdiste el acceso a tu cuenta y no has podido recibir tu dinero, no te asustes, aquí te informamos qué hacer para que recuperes el acceso si haces uso de tu app Bienestar Azteca.

Si eres becario de nivel medio superior o universitario y aún no has cambiado tu plataforma de pago por la del Banco del Bienestar está información es importante si tu cuenta Azteca ha sido bloqueada, lee muy bien los pasos a continuación para realizar el proceso adecuado y no quedarte sin el beneficio de la Beca Benito Juárez.

¿Qué es lo primero que debo hacer?

Antes que nada deberás acudir a el Buscador de Estatus y conocer la fecha, hora y sucursal de Banco Azteca a la que deberás acudir para recuperar el acceso a tu cuenta. Ten a la mano tu CURP e ingresa a la página buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/

Si en tu bandeja de mensajes hay alguna notificación respecto al bloqueo de tu cuenta te darás cuenta que en el mensaje estará el día, el horario y el sitio para solucionar tu problema, la cita es exclusiva por lo que procura asistir de forma puntual y con anticipación para poder ser atendido, también es recomendado que vuelvas a descargar la app Bienestar Azteca en tu tienda de aplicaciones iOS, Android o Huawei y, no olvides activar los permisos de cámara y ubicación .

Si eres menor de edad, además de ir acompañado de un adulto, deberás llevar lo siguiente:

• Acta de nacimiento original

• CURP

• INE vigente de tu madre, padre, abuela, abuelo, hermana o hermano mayores de edad, tutora o tutor

• Impresión o captura de pantalla de la fecha y hora de tu cita que se muestran en el Buscador de Estatus

En caso de ser de nivel superior deberás presentarte únicamente con tu INE vigente, tu CURP y la captura de la pantalla que compruebe tu cita, recuerda que una vez que te hayan atendido en la sucursal de Banco Azteca, el personal debe regresar tus documentos.

¿Qué hago si no me atendieron?

Si por motivos de horario u otro particular no pudieron hacer tu trámite en la fecha y hora establecida deberás volver al buscador de estatus y llenar el formulario que se encuentra en el buzón de mensajes para reportar la incidencia. En los próximos días un auxiliar del programa de Bienestar se comunicará contigo para brindarte soluciones alternativas.

Volverán a entregar tarjetas del Bienestar en junio.

Si tu proceso terminó sin mayores complicaciones ya puedes disponer de tu dinero, será tu decisión retirar todo o dejar una cantidad reservada, tu tarjeta deberá funcionar con normalidad, pero es importante recordar que a partir de este año los siguientes depósitos serán realizados por medio de las cuentas del Banco del Bienestar.

En junio se llevará a cabo la tercer periodo de entrega de tarjetas del Banco del Bienestar, para confirmar que esta será tu nueva forma de pago deberás seguir los siguientes pasos desde el buscador de estatus:

Busca el apartado Becas Emitidas

Selecciona el año 2023

Revisa que tu Forma de pago sea deposito en cuenta

Asegúrate que en Recibes tu pago por medio de diga Banco del Bienestar

Pronto se te concederá una fecha, lugar y hora para acudir a recibir tu nueva tarjeta y continuar recibiendo tu beneficio, si necesitas apoyo para realizar algún trámite puedes contactarte a la siguiente línea telefónica: 55 1162 0300. También puedes mantenerte al tanto de las noticias relacionadas con tu beca en las cuentas oficiales de las becas Benito Juárez:

Página Web: https://www.gob.mx/becasbenitojuarez

Facebook: https://www.facebook.com/BecasBenito

Twitter: https://twitter.com/BecasBenito

Instagram: https://www.instagram.com/becasbenitojuareazoficial

TikTok: https://www.tiktok.com/@becasbenitojuarez

IO