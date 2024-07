Beca Avanza 2024: Requisitos y quiénes pueden inscribirse para recibir el apoyo

La Secretaría de Educación de Tamaulipas ha lanzado la convocatoria para la beca Avanza dirigida a estudiantes de escuelas particulares en el estado. Este programa está destinado a beneficiar a estudiantes desde nivel inicial hasta superior, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos establecidos por la convocatoria.

Los requisitos para ser considerado para la beca Avanza incluyen mantener un promedio mínimo de 9 en la mayoría de los niveles educativos . No obstante, se permite un promedio mínimo de 8 para estudiantes de Licenciatura en Medicina. Es importante destacar que los estudiantes de primer año de primaria no son elegibles para aplicar a esta beca. Además, los aspirantes no deben estar recibiendo ningún otro beneficio económico o en especie por parte del gobierno estatal, y tampoco deben tener hermanos que ya estén becados.

Los interesados en solicitar la beca deben completar un proceso de registro en línea en el sitio web oficial de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (https://www.tamaulipas.gob.mx/educacion/becas). Es necesario presentar una serie de documentos, incluyendo la CURP del estudiante, padres o tutor, identificaciones oficiales vigentes, constancia de estudios, comprobante de ingresos mensuales, comprobante de domicilio reciente y, en algunos casos, dictamen médico vigente para estudiantes con capacidades diferentes o enfermedades crónicas degenerativas. Además, se valorará cualquier logro destacado en deportes, cultura, civismo o emprendimiento.

El periodo de registro y entrega de documentos será del 5 al 26 de agosto del presente año. Los resultados de las solicitudes serán comunicados a través de las respectivas instituciones educativas donde estén inscritos los estudiantes beneficiarios.

Es importante señalar que la beca Avanza no otorga dinero en efectivo , sino que consiste en una exención del pago de inscripción y colegiatura, según el porcentaje de apoyo otorgado, certificado mediante una constancia de beca expedida por la SET.

SV