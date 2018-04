Avala TEPJF aumentar tope de financiamiento privado para independientes

Los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avalaron por unanimidad el recurso de apelación que presentó la candidata independiente, Margarita Zavala, para aumentar el tope de financiamiento privado que pueden recibir los candidatos independientes en sus campañas.

La queja de apelación también fue presentada por el candidato independiente al Senado, Manuel Clouthier Carrillo; y la aspirante sin partido a una diputación federal, Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa.

La magistrada presidenta del Tribunal, Janine Otálora Malassis, puntualizó que esta medida no exime a los independientes de acreditar el origen lícito de todos los recursos, y reservó al Instituto Nacional Electoral (INE) la capacidad de iniciar las investigaciones pertinentes de fiscalización.

"Me parece relevante destacar que esta resolución no implica dar un cheque en blanco a los candidatos independientes, el hecho de que se incrementen las cantidades de financiamiento privado no implica que no se haga la fiscalización, y están obligados a ajustarse a la reglas que marca la ley", señaló.

El consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó, en su sesión ordinaria del 28 de marzo, que los candidatos independientes a la presidencia de la República pudieran recibir 42 millones 963 mil 332 pesos.

La cantidad corresponde al 10% del tope total de gastos de campaña, que asciende a 429 millones 633 mil 325 pesos.

En ese tenor, el magistrado José Luis Vargas se mencionó a favor de aumentar la cantidad que dinero proveniente de la iniciativa privada hasta que consigan el necesario para alcanzar el total del financiamiento permitido.

