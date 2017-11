Autoridades trasladan a Chetumal a ex tesorero de Borge

Trasladaron en vuelo comercial de Baja California a Chetumal a Erce Barrón, ex tesorero y ex director de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, en la administración del ex gobernador Roberto Borge Angulo, detenido el 25 de noviembre en Tijuana, para responder por el delito de desempeño irregular de la función pública.

En el vuelo comercial que de las 08:00 am, llegó el ex funcionario de la pasada administración, donde lo esperaban agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado, para trasladarlo al Cereso, donde será certificado y en breve presentado ante los juzgados orales.

El sábado, cuando fue detenido, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, informó que autoridades migratorias ubicadas en el puente binacional del Aeropuerto Internacional de Tijuana-San Diego, fueron las que hicieron la detención de Erce Barrón.

Explicó que la retención se realizó en colaboración entre fiscalías al existir una orden de aprehensión 151/2017 girada por el juez de control de Primera Instancia del distrito judicial de Chetumal, en Quintana Roo, y que derivó en una alerta migratoria y notificación roja por Interpol con número de control A-9818/2017, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de desempeño irregular de la función pública.

LS