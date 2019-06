Autoridades desalientan en Ciudad Juárez el cruce de migrantes

La Policía Federal, apoyada por fuerzas militares, desplegó un operativo para disuadir a los migrantes centroamericanos de cruzar desde Ciudad Juárez a El Paso, Texas.

Al menos cinco patrullas con policías y militares cubren la zona entre los puentes internacionales de Zaragoza y Santa Fe, distantes poco más de 20 kilómetros uno del otro, a lo largo de la línea fronteriza en Ciudad Juárez.

"No estamos para detener a nadie, simplemente estamos para decirles que no crucen, pero si lo hacen, no los vamos a detener"

Ni las autoridades federales ni el Gobierno de Chihuahua han dado cifras oficiales del operativo, así como tampoco del número de miembros de las fuerzas de seguridad que la integran o del plazo y los objetivos a cumplir.

Las fuerzas de seguridad se acercan a los migrantes para hacerles la invitación a que se retiren del lugar, y en algunas ocasiones suelen pedir una identificación para corroborar sus nacionalidades.

"No estamos para detener a nadie, simplemente estamos para decirles que no crucen, pero si lo hacen, no los vamos a detener", comentó uno de los miembros de las fuerzas de seguridad que hacían el recorrido, quien pidió el anonimato.

Algunos militares tomaban fotografías de la zona como si quisieran detectar puntos específicos; también pudo observarse a algunos vehículos en los que había policías y militares.

Esa zona del Río Bravo se ha convertido en los últimos meses en un recurrente espacio para que los centroamericanos que han llegado desde finales del año pasado a Ciudad Juárez intenten cruzar a Estados Unidos y entregarse a la Patrulla Fronteriza con el fin de iniciar sus trámites de asilo.

Según cifras oficiales, hasta antes del inicio de este operativo de seguridad en la línea fronteriza por esta zona cruzaban alrededor de 600 migrantes centroamericanos cada día.

Según se pudo constatar, los migrantes, familias, personas solas y hasta niños que viajan solos aprovechan para cruzar por abajo de los puentes, ya que en esa parte no hay agua en el río, cuyo flujo generalmente es regulado por los estadounidenses.

Los migrantes no evitan ser vistos ni por la Policía Federal ni mucho menos por la Patrulla Fronteriza, sino que usualmente caminan hacia ellos y se entregan.

JM