Aumentan víctimas de secuestro en mayo: Alto al Secuestro

Las víctimas de secuestro en el país aumentaron 4.5% al pasar de 111 en abril a 116 en mayo pese al confinamiento por la pandemia de COVID-19, reportó este martes la organización Alto al Secuestro.

Sin embargo, las carpetas de investigación abiertas, con una o más víctimas, por este delito de alto impacto disminuyeron en 21.2% al registrarse 78 el mes pasado contra las 99 de abril.

Según el informe mensual presentado por la presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, los estados con más carpetas de investigación por secuestro iniciadas en las fiscalías y procuradurías estatales son Estado de México (14), Veracruz (13), Michoacán (cinco) y Chihuahua (cuatro), en números absolutos.

Durante mayo pasado la incidencia del delito de secuestro presentó una disminución del 21.2% en comparación con abril 2020. Las víctimas aumentaron 4.5% respecto al mismo mes. @WallaceIsabel @SSPCMexico @Excelsior pic.twitter.com/fKXA8Wvos9 — Alto al Secuestro (@altoalsecuestro) June 16, 2020

Por cada 100 mil habitantes, Colima ocupa el primer lugar, seguido de Morelos, Zacatecas, Tlaxcala y Veracruz.

"No, no sólo secuestran a las personas con mayor capacidad económica. En México se secuestra a los estudiantes, asalariados, comerciantes informales y gente de escasos recursos. No nos confundamos, esta es la realidad", afirmó Isabel Miranda de Wallace.

En el acumulado, Alto al Secuestro reportó dos mil 587 carpetas de investigación por plagio, con tres mil 274 víctimas, del periodo de diciembre de 2018 a mayo del 2020.

Lo anterior representa cinco secuestros al día.

JM