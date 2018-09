Asistente de Manuel Velasco renuncia a diputación tras escándalo

Luis Humberto Morales Paniagua, asistente particular del gobernador sustituto, Manuel Velasco Coello, renunció ante las autoridades electorales locales a la posibilidad de ocupar una diputación de representación proporcional por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

"He reiterado que mi intención no es ni será nunca ocupar un espacio que corresponda a una mujer, sin embargo, me preocupa que mi caso y mi persona pudieran ser utilizados con otras intenciones ajenas a la paridad de género"

Después de las renuncias de diputadas y regidoras de su compañero en la fórmula 2 de la circunscripción 1 en el estado, Ariosto González Borralles actual director del Instituto de Educación Para Adultos (ICHEJA), Morales Paniagua seguía en la lista para ocupar la curul en la próxima Legislatura local.

Luego del escándalo conocido como "las manuelitas" y las protestas derivadas de las renuncias de mujeres electas por la vía plurinominal, Luis Humberto presentó su renuncia la cual quedó pendiente de ratificar ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC).

Asimismo, aclaró en una carta que no presionó para que mujeres renunciaran a su derecho a ocupar representaciones políticas.

En diciembre de 2014, el político del PVEM fue abofeteado por Velasco Coello en una actividad pública. El hecho fue calificado por el mandatario sustituto como "un incidente incidental". Posteriormente le ofreció una disculpa también en público.

Este miércoles, Luis Humberto aseguró también en una carta pública que respeta el derecho de las mujeres porque son valores inculcados por su familia. "He reiterado que mi intención no es ni será nunca ocupar un espacio que corresponda a una mujer, sin embargo, me preocupa que mi caso y mi persona pudieran ser utilizados con otras intenciones ajenas a la paridad de género", expresó.

Sostuvo que al renunciar "su candidatura a la diputación plurinominal" evidencia que no será obstáculo para que "una mujer ejerza libremente sus derechos políticos".

La semana pasada el IEPC alertó sobre "la renuncia masiva" de casi 40 mujeres regidoras y diputadas plurinominales y los riesgos de que los escaños los pudieran ocupar varones de diferentes partidos políticos.

Algunas mujeres han desistido de sus renuncias, tras las protestas y pronunciamientos de autoridades electorales, partidos políticos y autoridades gubernamentales.

Oswaldo Chacón Rojas, consejero presidente del IEPC, aseguró que las mujeres que renunciaron a sus cargos sólo podrán ser sustituidas por otras mujeres y no se permitirá que hombres ocupen esos espacios de representación política.

JM