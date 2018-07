Asesinan a mujer durante instalación de casilla en Tabasco

La Fiscalía General del estado de Tabasco dio a conocer el asesinato de una mujer ocurrido hoy durante la instalación de una casilla electoral en el municipio de Cárdenas. Al momento, no se ha vinculado el asesinato con la elección.

De la noche del sábado al inicio de la jornada electoral, la Fiscalía reportó la comisión de cinco homicidios en la entidad; uno de estos ocurrió en el municipio de Cárdenas, la víctima fue una mujer llamada Jenny "N", y el incidente ocurrió cuando se estaba instalando la casilla.

"Estamos investigando si existe alguna relación. Hasta ahora no tenemos indicios como para poder sostener. Tengo conocimiento de que es militante (de un partido político). No tengo claro si es representante (en casilla). No tengo claro de si es político el tema o es del orden de bandas", dijo el titular de la dependencia, Fernando Valenzuela Pernas.

La Fiscalía General del Estado mantiene su operatividad estas #Elecciones2018 con 213 Fiscales de Ministerio Público a lo largo de la entidad preparados para recibir todo tipo de denuncias, además del personal ministerial, pericial y áreas administrativas operando. pic.twitter.com/yz5OPhnhit — FGE Tabasco (@FGETabasco) 1 de julio de 2018

