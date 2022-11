"Hicimos un trabajo bien hecho", dijo Yazmin Herrera, responsable del Semefo de la Fiscalía de Morelos, quien supervisó todo el procedimiento de la necropsia de Ariadna Fernanda.

En entrevista para Ciro Gómez Leyva, la especialista explicó que tras hacerle la necropsia al cuerpo de Ariadna Fernanda, encontraron líquido y contenido alimentario en el área de la tráquea "lo que condujo a una falta de oxigenación y a la muerte: broncoaspiración por congestión alcohólica".

También señaló que el cuerpo de Ariadna Fernanda presentaba un alto grado de alcoholemia, es decir, que tenía alcohol en la sangre mayor a los 400 miligramos sobre decilitro.

Respecto a lo que determinó la Fiscalía de la Ciudad de México, sobre que la joven murió por trauma múltiple, Yazmin Herrera declaró que las lesiones externas no fueron la causa de la muerte.

"La definición de trauma múltiple es muy amplia, pero lo que sí te puedo decir es lo que encontramos y, las lesiones que se definen como externas no están correlacionadas a lesiones internas, es decir, no están relacionadas con fracturas ni con órganos internos, no existió sangrado en cavidades o sangrado interno que pudieran haber provocado la muerte".

Además, explicó que en Morelos todas las necropsias realizadas a mujeres se realizan bajo el protocolo de perspectiva de género y pidió respeto para su trabajo.

"Muy desafortunado esta manera de expresarse… es muy desgastante para los peritos, para nosotros como médicos, pasar por esta situación".

Por último, respecto a los dichos de Claudia Sheinbaum sobre que las autoridades de Morelos intentaron encubrir a un feminicida, la especialista dijo que ellos hicieron un "trabajo bien hecho".

