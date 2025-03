La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció un “festival” este domingo 9 de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México, donde inicialmente había convocado a una asamblea masiva para informar sobre las acciones que tomaría su Gobierno ante la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos.

En su conferencia de ayer en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que aprovechará esta reunión masiva con los mexicanos para informar también sobre la reforma al Poder Judicial.

“Va (la reunión en el Zócalo), los invito a todos, por supuesto, a dar un mensaje que es importante, pero también vamos a hacer un festival para que todos podamos estar contentos el domingo.

“Vengan los paisanos acá, los queremos, los abrazamos, son lo mejor de lo mejor que tiene nuestro país”, expresó al mencionar que habrá grupos musicales.

Insistió en que ella personalmente revisará el trabajo de los consulados en Estados Unidos para que se atienda a los connacionales.

Cabe señalar que se acordó que México no deberá pagar aranceles por todos aquellos productos incluidos en el T-MEC.

A través de sus redes sociales, antes de iniciar su conferencia mañanera en Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo federal refirió que este acuerdo es válido hasta el 2 de abril, cuando Estados Unidos anunciará aranceles recíprocos para todos los países.

Al respecto, mencionó que, de haberse mantenido los aranceles, México habría tenido que responder de algún modo.

El sector empresarial celebra pausa

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) reafirmó su respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum y a las decisiones del Gobierno de México para proteger el crecimiento económico y los intereses del país. Asimismo, reconoció el acuerdo alcanzado con el Gobierno de Estados Unidos para suspender la imposición de aranceles a bienes y productos mexicanos dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

“Esta decisión es un paso fundamental para garantizar la estabilidad económica y comercial entre ambas naciones, fortalecer la confianza de los sectores productivos y asegurar la continuidad de las cadenas de suministro”, señaló el organismo.

El CCE reiteró su compromiso de colaborar con el sector público para fortalecer la integración económica de México con sus socios comerciales.

“El sector privado mexicano ha demostrado su resiliencia y capacidad para enfrentar los retos del comercio internacional. Las empresas han trabajado arduamente para consolidarse como líderes en sus sectores, apostando por la innovación, la calidad y la competitividad en los mercados globales”, sostuvo.

EL INFORMADOR

Voz del experto

Lourdes Maisterrena, académica de la Universidad Panamericana

“Es un respiro temporal en la incertidumbre”

La reciente llamada entre la Presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, marcó un respiro temporal en la incertidumbre comercial. Los aranceles que amenazaban con impactar a productos mexicanos fueron pospuestos hasta el 2 de abril, pero, lejos de significar estabilidad, este aplazamiento sólo prolonga la incertidumbre, explicó la académica de la Universidad Panamericana, Lourdes Maisterrena.

Dijo que, ante la inestabilidad que ha presentado Trump en esta materia, el contexto para México sigue siendo incierto. La postura del presidente estadounidense es volátil, y si bien las presiones del sector automotriz y agrícola influyeron en la suspensión temporal de los aranceles, no hay garantías de que esto se mantenga.

“Trump es muy indeciso, dice una cosa y luego termina en otra, obviamente por conveniencia. Sabe que los aranceles tienen repercusiones directas en los precios en Estados Unidos y que esto no le favorece. Por eso, aunque la amenaza sigue latente, el tono es mucho más reservado”, señaló Maisterrena.

El sector automotriz, dijo, ha sido clave en esta negociación, dada su fuerte vinculación entre ambos países. “Hay mucha presión para evitar aranceles en la industria automotriz, ya que existe una fuerte cadena de suministros entre México y Estados Unidos”, comentó la experta. Algo similar ocurre con el sector agrícola, donde los consumidores estadounidenses se verían afectados por un alza en los precios de los productos que en este sector se importan desde México.

No obstante, otros sectores siguen en riesgo, señaló, especialmente aquellos fuera del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). El azúcar y el acero siguen siendo puntos de incertidumbre, al igual que el aluminio. En este último caso, indicó la académica, México está colaborando con Estados Unidos en controles para contrarrestar las importaciones chinas.

Es por todo ello que, consideró Maisterrena, este periodo no representa una victoria ni una derrota para México, sino una oportunidad para ganar tiempo y reforzar su estrategia. “Por el momento, lo que se está ganando es tiempo, prácticamente. Es un mes para poder hablar con las empresas que están directamente involucradas con estos temas, ganar aliados y tener mayor fortaleza al momento de negociar”, explicó.

El panorama para la economía mexicana sigue siendo de cautela. La incertidumbre frena inversiones y decisiones estratégicas. “Cuando no hay claridad sobre si los aranceles van o no van, si se frenará un sector o no, la economía se desacelera. Las empresas están a la espera, el tipo de cambio se mantiene expectante y eso nos lleva a un estancamiento en todos los sentidos”, advirtió la académica.

El reto ahora, consideró la especialista, es aprovechar este mes para fortalecer la posición de México en la negociación. “Nos dieron otro mes. Hay que buscar estrategias, analizar fortalezas y evitar conflictos comerciales que no benefician a nadie”, finalizó la especialista.

CT