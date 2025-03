La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que nunca traicionará al pueblo y que incluso daría su vida por el país, tras lograr una nueva pausa a los aranceles con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. Durante el evento masivo que realizó en el Zócalo de la Ciudad de México, reiteró su compromiso con la nación y destacó que su Gobierno ha reducido los homicidios dolosos en casi 15% entre octubre de 2024 y febrero de 2025.

La Mandataria federal expresó su confianza en que el próximo 2 de abril Estados Unidos no aplicará aranceles a productos mexicanos, recordando que desde hace 30 años ambos países han firmado tratados comerciales en los que se ha acordado no imponer aranceles de manera recíproca.

En su discurso, agradeció el apoyo de empresarios que, según dijo, han actuado con sentido patriota y responsabilidad social en momentos clave. Reiteró los principios que rigen su administración, entre ellos que no puede haber un Gobierno rico con un pueblo pobre, que los derechos a la alimentación, salud y vivienda no son privilegios ni mercancías y que el bienestar de la población debe ser la prioridad del Estado.

Durante el evento, Sheinbaum presentó una estrategia de cinco puntos para fortalecer la economía nacional. Como primer eje, planteó el fortalecimiento del mercado interno mediante el aumento del salario mínimo y el impulso a la autosuficiencia en alimentos básicos y energéticos para reducir la dependencia del extranjero.

En segundo lugar, anunció que su Gobierno promoverá la inversión pública a través de la construcción de obras estratégicas como los trenes México-Nuevo Laredo y México-Nogales, así como carreteras, infraestructura hidráulica y la edificación de un millón de viviendas para sectores vulnerables.

El tercer punto de su estrategia contempla el impulso a la producción nacional a través del denominado Plan México, cuyo objetivo es fomentar el crecimiento de la industria y el mercado interno.

En cuarto lugar, subrayó la importancia de fortalecer los programas sociales, como la Pensión para Adultos Mayores, becas estudiantiles, apoyo a personas con discapacidad, Sembrando Vida, Producción para el Bienestar y el programa de fertilizantes gratuitos.

Finalmente, Sheinbaum recordó que el próximo 1 de junio se llevarán a cabo las elecciones en las que, por primera vez, los ciudadanos elegirán por voto popular a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como parte de la reforma al Poder Judicial que ha impulsado su administración.

La Presidenta destacó que este proceso es un hecho histórico y llamó a la ciudadanía a participar activamente. También insistió en la necesidad de consolidar un modelo económico basado en el humanismo mexicano, promovido por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, argumentando que el crecimiento económico debe surgir desde abajo y no solo beneficiar a las élites.

Sheinbaum concluyó su mensaje reiterando su compromiso con la nación y enfatizando la importancia de la unidad nacional para seguir avanzando en los proyectos de transformación del país.

La estrategia de la Presidenta

Fortalecer el mercado interno.

Crecer el salario mínimo y el bienestar de los mexicanos.

Aumentar autosuficiencia de recursos.

Tanto en alimentos como en producción energética.

Crear empleos con inversión pública.

Trenes, obras de agua y viviendas de calidad.

Promover la producción nacional.

Con la colaboración de empresarios dentro del Plan México.

Fortalecer programas sociales.

Pensión para adultos mayores, becas para estudiantes, mujeres y salud.

Mexicanos cierran filas con Claudia en el Zócalo

Miles de mexicanos se congregaron ayer en el Zócalo capitalino para expresar su respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el marco del festival-asamblea convocado por la propia Mandataria. El acto multitudinario, que reunió a más de 350 mil personas según cifras oficiales, se realizó tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la imposición de nuevos aranceles a productos mexicanos a partir del 2 de abril.

En un ambiente de unidad, los asistentes refrendaron su apoyo a la Presidenta y coincidieron en que es momento de cerrar filas en defensa de la soberanía y la economía nacional. “Venimos a demostrar que la Presidenta no está sola. Estamos aquí por convicción y porque sabemos que está haciendo lo correcto”, expresó Gisela, quien viajó desde Querétaro para participar en el evento. “Vamos a apoyarla, que vea todo el mundo que tiene un pueblo que la respalda”, añadió.

Sandra, originaria de la Ciudad de México, destacó la confianza que tiene en el Gobierno de Sheinbaum Pardo. “Ella está trabajando muy bien, sigue el camino que dejó Andrés Manuel López Obrador y está defendiendo los intereses del país con firmeza”, comentó.

Del mismo modo, Rosa María aseguró que respalda a Sheinbaum Pardo porque lucha por los mismos ideales que el expresidente Andrés Manuel López Obrador y agradeció que la Mandataria “esté con el pueblo y para el pueblo”.

Durante su intervención, la Presidenta Sheinbaum reiteró su postura de optimismo ante la posibilidad de que Estados Unidos no aplique los aranceles anunciados. Recordó que México y Estados Unidos han suscrito acuerdos comerciales desde hace tres décadas, lo que, dijo, garantiza una relación basada en la reciprocidad y el respeto. “México no está en el ámbito de los aranceles recíprocos. Nosotros hemos cumplido con los tratados y esperamos que prevalezca el diálogo”, afirmó.

En el acto también estuvieron presentes diversas figuras de la Cuarta Transformación. Sin embargo, un momento que generó polémica en redes sociales fue el aparente “desaire” que sufrió la Presidenta cuando se dirigía al templete. En imágenes difundidas, se observa cómo algunos dirigentes de Morena, entre ellos Luisa María Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán, se encontraban ocupados tomándose una fotografía mientras la Mandataria pasaba frente a ellos.

Adán Augusto López Hernández, senador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), ofreció disculpas públicas por la situación. “Presidenta Claudia Sheinbaum, le ofrezco una disculpa”, escribió en su cuenta de X. Más tarde explicó que “en la emoción del momento” no advirtieron la llegada de la Jefa del Ejecutivo federal. Una postura similar adoptaron Manuel Velasco y Ricardo Monreal, quienes también ofrecieron disculpas y destacaron el ambiente de unidad que prevaleció durante el evento.

Luisa María Alcalde minimizó el incidente y señaló que los opositores intentaron desviar la atención. “Fue un descuido en el protocolo que no debió pasar, pero no disminuye ni opaca el cariño que el pueblo entero expresó en la mayor plaza pública del país”, dijo.

El Gobierno de la Ciudad de México reportó que la jornada transcurrió sin incidentes y destacó la participación masiva de la ciudadanía. Según las autoridades, la asistencia superó las 350 mil personas, lo que confirma, señalaron, el respaldo popular a la Presidenta en este momento crucial para la relación bilateral con EU.

Miles de mexicanos se congregaron en el Zócalo capitalino para conocer el plan económico. EFE

Destacan logros de México

El diario estadounidense “The Washington Post” destacó que hoy por hoy, Sheinbaum “le susurra al oído” al mandatario del país más poderoso del mundo. El artículo se titula “Cómo la Presidenta de México se convirtió en la principal susurradora de Trump del mundo”.

