Anaya promete un gobierno congruente entre dichos y hechos

De llegar a ser Presidente, el candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, se comprometió ante empresarios a construir un gobierno cuyo eje sea la congruencia.

"Y yo quiero hacer aquí en Mérida, hacer con ustedes un compromiso de congruencia total, yo quiero ser Presidente de México para hacer un gobierno congruente, absolutamente consistente entre lo que decimos y lo que hacemos".

#Mérida es cuna de buenos gobiernos porque tiene una sociedad civil fuerte, que participa con ellos y les exige compromisos. Juntos seguiremos #DeFrenteAlFuturo. pic.twitter.com/B1QuVXAIhI — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) 13 de abril de 2018

Anaya Cortés pidió a los empresarios comparar su visión y propuesta con la de sus adversarios, pues aunque se digan que son similares, tienen variantes, por lo menos en materia de corrupción.

"No quiero hablar mal de otros candidatos en lo personal, pero sí tenemos visiones muy distintas. Andrés Manuel López Obrador, dice que va a gobernar con el ejemplo, y que entonces como él va ser un Presidente honesto, los gobernadores y alcaldes van a serlo, pero no es así, no basta con voluntarismo personalista, se necesita de un diseño especial", afirmó.

SA