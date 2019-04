Analizan acciones contra memorándum de López Obrador

A un día de que el presidente Andrés Manuel López Obrador enviara un memorándum a tres secretarías de Estado para abrogar la reforma educativa avalada en 2013, diputados federales de la oposición analizan las acciones que tomarán en caso de que los funcionarios den cumplimiento a dicho documento.

"Es un documento tan mal hecho, tan ocurrente, tan aleatorio, que no alcanza el nivel de decreto es entre un insulto y la nulidad"

El coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Carlos Romero Hicks, informó ayer martes que, a reserva de estudiar una base jurídica, de la cual el documento carece, sí hay acciones legales que podrían presentarse en contra de los funcionarios que hicieran valer lo que en él se dispone.

"Estoy empezando a estudiar el alcance del documento. Es un documento tan mal hecho, tan ocurrente, tan aleatorio, que no alcanza el nivel de decreto es entre un insulto y la nulidad", dijo.

Desde el PRD, la diputada Abril Alcalá, integrante de la Comisión de Educación, expresó que todavía no lo definen. "Seguiremos trabajando en bloque, pero lo estamos discutiendo", adelantó.

Piden a AMLO echarle una leída a la Constitución

A través de redes sociales, tanto Abril Alcalá (PRD) como Cynthia López (PRI), ambas integrantes de la Comisión que dictaminó la reforma educativa enviada por el Presidente en diciembre del año pasado, le pidieron al Jefe del Ejecutivo que 'leyera la constitución' y 'no les echara la bolita' sobre el acuerdo al que deben llegar con los maestros.

Las legisladoras postearon videos en los que se les nota visiblemente molestas por las declaraciones y el documento que firmó el Presidente, entregado a las secretarías de Educación, Gobernación y Hacienda.

Lamentable que el Presidente engañe a los maestros diciendo que con su memorándum eliminó la Reforma Educativa. Estudie sus atribuciones! pic.twitter.com/r2xY18RlgI — Cynthia López Castro (@cynthialopezc1) 16 de abril de 2019

"No engañe más a los maestros y mejor póngase a estudiar, porque su memorándum no tiene efecto, queda como una carta de buenos deseos " vale la pena darle una leída a la Constitución", declaró Cynthia López a través de su cuenta de Twitter.

En el mismo medio, Alcalá sostuvo que desde la realización de las audiencias públicas que organizó la Comisión, que preside la diputada Adela piña (Morena), se escuchó a los maestros en sus inquietudes, como era que ahora no abonen a los acuerdos.

Es Ud quien no ha llegado a un acuerdo con la #CNTE, fue Ud quien asumió compromisos inviables y hoy, en lugar de defender la #EducaciónDeCalidad, se arrodilla ante la intimidación y simula "cumplir" saltándose la ley. pic.twitter.com/xqC53lF8Qi — Abril Alcalá (@Abril_AlcalaP) 17 de abril de 2019

"En el memorándum, el Presidente expresa que somos los diputados los que no podemos llegar a un acuerdo con los docentes, que no se equivoque. Fuimos nosotros los que abrimos las puertas para realizas audiencias públicas a toda la sociedad " nada más que se aclare y no nos pase la bolita a nosotros", anotó.

