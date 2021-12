Anabel Hernández exhorta a formar el #MeToo del crimen

Durante la presentación del libro “Emma y las otras señoras del narco”, en el marco la recién concluida Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), su autora, Anabel Hernández, reveló que tiene más nombres de famosas relacionadas con el crimen organizado y aclaró que aún no los ha dado a conocer porque está corroborando toda la información: “Quiero decir que yo tengo una lista muy amplia de muchas mujeres que forma parte de la cultura popular y del espectáculo; sus nombres no están aquí -en su reciente libro- porque no he terminado esa parte de la investigación… Mi responsabilidad me obliga a revelar sus nombres cuando haya terminado la investigación”.

La escritora ha aclarado en más de una ocasión que su libro no es de chismes, ni de la farándula; sino sobre la estructura de las organizaciones criminales que terminan vinculando mujeres, varias en contra de su voluntad, a sus filas; por ello dio a conocer el correo electrónico emma.senorasdelnarco@gmail.com para que las mujeres que voluntariamente o involuntariamente forma parte del esquema del narcotráfico le escriban y rompan el silencio y formen el #MeToo del crimen: “Las invito a que se rebelen y digan: ¡Ya basta!”.

Cabe señalar que en esta edición del libro “Emma y las otras señoras del narco” nombres como los de Galilea Montijo y Ninel Conde salieron a la palestra; mientras a la primera se le achaca una relación con Arturo Beltrán Leyva, uno de los líderes de la mafia a principios de siglo, de la segunda su sobrenombre “El bombón asesino” sirve para titular el capítulo alusivo.

Otros nombres de famosos que son mencionados en la obra de Anabel son: Sergio Mayer y Andrés García; este último reconoció que sí conocía a los Beltrán Leyva y los llamó “caballeros educados”.

Tanto Galilea, como Ninel han negado las aseveraciones escritas por Hernández. De hecho, Ninel Conde aseguró que ya prepara demanda legal.

“Que la gente lo niegue es histórico, lo negó García Luna (protagonista de uno de sus libros, ahora detenido en Estados Unidos) y la diputada Lucero, la propia Emma (Coronel, pareja del ‘Chapo’ Guzmán) negó que sabía a qué se dedicaba él. Aunque lo negaron en su momento y humanamente se comprende, hoy están prisioneras en Estados Unidos por estas cuestiones que negaron tanto tiempo”, recordó Anabel.

Sobre las reacciones de las personas integrantes del entretenimiento, señaladas en su texto abundó: “Cada uno tiene el derecho humano a expresar lo que quiere expresar, respeto las expresiones de ellos. La negación es un resorte automático en este tipo de casos”.

“No me sorprenden. Lo que puedo decir es que la información que publiqué, los nombres que publiqué, cada señalamiento, está perfectamente documentado. Tengo testigos directos de los hechos y no sólo eso: algunos de ellos han sido testigos colaboradores de la PGR. Son tan creíbles sus testimonios que la propia PGR los tomó como testigos colaboradores, ese es el nivel de certeza”, subrayó.

Hernández puntualizó que su investigación inicial no buscaba encontrar nombres del espectáculo, pues la hipótesis original era ver el rol de la mujer en los núcleos internos de los cárteles de la droga.

“No sabían quiénes eran (las mujeres). Ya tenía identificada Emma Coronel, por supuesto, a Diana Espinosa Aguilar, la esposa de Rafael Caro Quintero (líder en los años 80), pero todo lo demás era en la búsqueda de qué hay ahí. Cuando mis testigos directos daban nombres, yo los corroboré por dos, tres vías. Este libro no tiene el propósito de ir exclusivamente sobre el mundo del espectáculo, yo diría que ese mundo vino a mí”, expuso.

Finalmente, Hernández destacó que actualmente no existe demanda alguna en torno al libro, pero en caso de que alguien se sintiera incómodo u ofendido, su testigo está dispuesto a hablar.

Ninel tomará cartas en el asunto

Mientras que la escritora dice que no ha sido demandada aún, Ninel Conde afirmó este fin de semana que su equipo de abogados ya analiza demandarla por su publicación “Emma y las otras señoras del narco”.

“El Bombón Asesino” señaló que sus representantes legales de México y Estados Unidos buscarán las represalias contra la periodista y autora, pues según Anabel Hernández, Ninel Conde estaría involucrada en una triangulación de “lavado” de dinero. El escrito de la periodista se sumó al señalamiento que se le hizo en 2018 donde presuntamente la actriz y cantante tendría relación con cárteles de la droga.

“Mis abogados me han pedido que no dé comentarios al respecto, más que informar que está en manos de mi equipo legal tanto de México como de Estados Unidos”.