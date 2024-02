Álvarez Máynez: “Crisis de inseguridad en el país se detonó cuando el PAN gobernaba”

Jorge Álvarez Máynez arremetió contra el Partido Acción Nacional (PAN), al asegurar que la crisis de inseguridad en México se detonó cuando el partido gobernaba.

Asimismo, el candidato de Movimiento Ciudadano (MC) se lanzó contra los líderes azules de Chihuahua y Guanajuato, a quienes señala como responsables de que la violencia en ambos Estados incrementara pues “tienen pésimos resultados en materia de seguridad”.

“El PAN no tiene derecho a pedir una nueva oportunidad, ya le falló a México y hoy le falla a Chihuahua y a Guanajuato; tiene pésimos gobiernos con pésimos resultados en materia de seguridad”, dijo el emecista en un video difundido en sus redes sociales.

Desde Chihuahua, en el marco del Tercer Informe de Gobierno de Maru Campos Galván, Álvarez Máynez también acusó que la líder siempre ha sido aliada política del PRI, pues es cercana del “gobernador más corrupto”, César Duarte, quien hoy se encuentra en prisión.

“Tampoco te va a decir que esa estrategia inició con los gobiernos del PAN, de los que ella fue parte y que continuó con el Gobierno del PRI, que ahora es su aliado, bueno, de hecho siempre lo ha sido, porque ella fue aliada política de César Duarte, uno de los gobernadores, es más, el gobernador más corrupto de la historia de Chihuahua”, señaló el político emecista.

Finalmente, acusó que a Maru Campos no le importa la cultura pues, la última vez que estuvo en Chihuahua, la gobernadora mandó clausurar una librería que venía a acompañar en su inauguración: “Es lamentable lo que para ella significa la cultura”, declaró.

SUN

“Es convivio y no es político”, aclara Samuel García al INE

En un tono irónico, Samuel García, gobernador de Nuevo León, pidió al Instituto Nacional Electoral (INE), no sancionarlo por asistir con Jorge Álvarez Máynez, al partido de Pumas contra Tigres al Estadio Universitario en Monterrey.

“Hoy (ayer) juega Tigres contra Pumas y viene mi compadre, tiene años de ser mi compadre, que resulta ser candidato a la Presidencia, pero es mi compadre, Jorge Álvarez Máynez y viene a Monterrey, casual, a ver el juego”, explicó el gobernador.

“Lo invité al estadio, antes de que el INE, que ya me trae con lupa, me impugne… Todo lo que hago, que cómo, que no cómo, que digo, que no digo”, dijo el neoleonense en un video difundido en su cuenta de Instagram.

Asimismo, García Sepúlveda criticó que las candidatas de Morena y de la alianza PRI, PAN y PRD, “se la pasan violando la ley” y nadie las sanciona.

“Las corcholatas, a Xóchitl, todos los días rompiendo la ley, que andan todo el día violando la ley, haciendo propuestas, no las toca el INE, pero como yo soy cliente, hasta por qué día veo Netflix me quieren multar”, dijo García.

“Les advierto, es puente, ya son las 3:30, hoy (ayer) también hay jale, pero ya son las 3:30 y va a ser un convivio. No es político, no vamos a pedir el voto, vamos a ver a los Tigres y a los Pumas para que luego no vaya a haber una queja y me impugnen”, dijo el neoleonense.

Tal como lo hizo durante el destape del precandidato a la presidencia de México de Movimiento Ciudadano (MC), adelantó que durante el partido se van a tomar una Carta Blanca.

Finalmente, apostó a Álvarez Máynez ponerse la camiseta “fosfo, fosfo” de los Tigres, si los Pumas, equipo favorito de Álvarez Máynez, pierde.

SUN