"Alito" Moreno aventaja en contienda del PRI: encuesta

Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas aventaja en la contienda por la dirigencia nacional del PRI, según una encuesta.

Este lunes, EL UNIVERSAL publicó una encuesta, realizada vía telefónica a personas afiliadas al partido, en la que 42% de los consultados mostró tener preferencia por Moreno Cárdenas; mientras que 27% afirmó que su voto sería para Ivonne Ortega.

Por otra parte, un 13% de los participantes no quiso revelar la intención de su voto, mientras el 8% optó por "ninguno" y un 4% respondió "cualquiera". El porcentaje restante contestó con las opciones "otro", "anularía su voto", "no sabe" y "no los conoce".

Las campañas para la dirigencia nacional del tricolor iniciaron el pasado 26 de junio, y el primer debate entre los candidatos se llevará a cabo este miércoles 17 de julio, de acuerdo con la cláusula vigésima de la convocatoria.

Con información de SUN

IM