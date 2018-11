Algunos migrantes podrían quedarse en México: Solalinde

El sacerdote Alejandro Solalinde, director del albergue "Hermanos en el Camino", dijo que 20% de los migrantes que atraviesan por el país podrían quedarse a trabajar aquí.

Además, pidió a las personas que sean solidarias y no sean "mezquinos" en el trato a las personas en tránsito; recordó que durante los sismos del 19 de septiembre de 2017 fueron los migrantes quienes conformaron la primera brigada de apoyo y rescate en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca.

"En Centroamérica nos han visto siempre como sus hermanos mayores, somos hermanos y ahora ellos están en desgracia por la violencia y la pobreza. La mayoría solo piensan en pasar por México. Ojalá que muchos se puedan quedar y compartir con México la grandeza que llevan", dijo.

"Aquí estuvieron ayudando en brigada a los damnificados. Si eso no los conmueve y no les dice qué, entonces no sé qué decirles. Cuando pasó aquello, la opinión de los habitantes del Istmo de Tehuantepec que, en un principio tampoco los querían, cambió".

LS