Alejandra Barrales plantea garantizar alternativas a los jóvenes

La precandidata a la Jefatura de Gobierno de la coalición Por la Ciudad de México al Frente, Alejandra Barrales, afirmó se tiene que garantizar el tránsito y los derechos humanos de los jóvenes, al vivir en esta capital con absoluta libertad y sin temor.

Al reunirse con jóvenes de la delegación Miguel Hidalgo, la aspirante del frente integrado por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano expresó que se debe garantizar que la Ciudad de México continúe el avance en derechos y libertades, para lo cual es necesario escuchar las demandas de este sector.

Expuso que se tienen también que garantizar a los jóvenes alternativas para atenderlos y ofrecerles oportunidades para que estudien y trabajen y no sean presa fácil del crimen organizado o de la drogadicción, además de fomentar el deporte y la preparación académica conforme a las necesidades y trabajos que ofrece la capital para impulsar el desarrollo económico y social.

Además "no queremos tener a niñas educando a un niño, no podemos tener a nuestros adolescentes coartando y limitando todo su futuro a partir de embarazos no deseados, es muy importante darles esa alternativa y en eso vamos a trabajar".

Afirmó que se quieren familias felices y jóvenes con expectativas y futuro, "queremos derechos y libertades, pero queremos que de manera muy responsable, muy pensada y muy bien planeada, que nuestros jóvenes decidan el momento de convertirse en padres de familia".

Exhorto a los jóvenes a no resignarse y se motiven a salir adelante, porque de ello depende el futuro económico y social de la ciudad y del país, porque la gran riqueza esta representada por los jóvenes.

Finalmente, dijo que el compromiso que tiene como aspirante a gobernar esta ciudad es que la política de jóvenes será transversal, y las políticas públicas deberán llevar el pensamiento del sector, sobre todo en temas de combate a la violencia, empleo, desarrollo social y económico, así como educación.

YR