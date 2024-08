Los sistemas de salud internacionales se encuentran en vigilancia desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró el brote actual de mpox -antes llamada viruela del mono-, como "una emergencia de salud pública de alcance internacional". Esto después de que en República Democrática del Congo, en África, se hayan detectado cerca de 15 mil 644 casos potenciales, según informó la agencia EFE.

Las alarmas por el brote de mpox han desatado la alerta en el estado de Nayarit, pues de acuerdo con reportes locales, un paciente escapó de un hospital en el poblado de San Francisco -San Pancho- después de que se le diagnosticara, presuntamente, con mpox. Según la información que se conoce hasta el momento, el paciente abandonó el hospital sin realizar la cuarentena, y tomó el transporte público.

La noticia ha generado alertas en Nayarit, el municipio de Bahía de Banderas, y en la zona de Puerto Vallarta, en Jalisco. Autoridades de Nayarit se encuentran investigando para tener información más precisa de lo sucedido. Por su parte, Beatriz Ruiz, la secretaría de Salud del estado, informó que siguen en la espera de los análisis de laboratorio para así confirmar que el presunto paciente perdido presente un caso activo de mpox.

El registro del hospital del paciente indica que es un hombre de 24 años, el cual fue remitido con síntomas de "enfermedad exantemática PBL viruela del mono". Tras recibir el diagnóstico de su condición, se negó a pasar la cuarentena en el hospital, y se retiró en una unidad del transporte público.

Beatriz Ruiz Huerta, la secretaría de Salud de Nayarit, informó que, aunque es un caso sospechoso, no se confirma todavía que el paciente estuviese contagiado de mpox, pues se encuentran a la espera de las muestras que fueron enviadas a la Ciudad de México.

De acuerdo con el Gobierno de México, el "mpox es una enfermedad infecciosa transmitida de animales salvajes al ser humano y aunque, se le llama viruela del mono, en realidad los hospedadores principales no son los primates, sino diferentes especies de roedores silvestres, como ratones y ardillas endémicos del centro de África”.

Hasta el momento, en Jalisco no se han detectado más que tres casos a lo largo del 2024, y los cuales ya no representan ninguna clase de riesgos, pues ya no son casos activos.

