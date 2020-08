Águila en adornos del Zócalo desata polémica

Ante la polémica que ocasionó en redes el alumbrado de las fiestas patrias en el Zócalo de Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, defendió hoy la colocación del águila juarista.

"De nuestra parte, el haber puesto esta águila, es una recuperación y un rescate a la memoria histórica del siglo XIX y lo que representa (a Benito) Juárez y su reivindicación", explicó.

En redes sociales, cibernautas criticaron que el gobierno dejó de lado el águila del Escudo Nacional y puso el de Morena para celebrar el Día de la Independencia.

"El águila que pusieron en el Zócalo es del escudo de MORENA. ¿Acaso será un mensaje subliminal del absolutismo o de la absoluta dictadura...?", expresó un usuario de Twitter.

Sin embargo, el gobierno capitalino explicó ayer, a través de un comunicado, que el símbolo colocado en el centro histórico fue el águila juarista de la Segunda República Federal de los Estados Unidos Mexicanos, el cual "fue adoptado por el Congreso de 1867 a 1887, y que, posteriormente, el presidente Porfirio Díaz modificó la dirección de la serpiente".

Además, especificó que, de acuerdo con los estatutos registrados ante el INE, el partido Morena no tiene isotipo, ya que solo cuenta con un logotipo que no incluye este símbolo.

El expresidente Felipe Calderón también se sumó a esta polémica en Twitter y citó a la Constitución para recordar que está prohibido alterar el Escudo Nacional.

Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales:

Arlrículo 5o.- Toda reproducción del Escudo Nacional deberá corresponder fielmente al modelo a que se refiere el Artículo 2o. de esta Ley, el cual no podrá variarse o alterarse bajo ninguna circunstancia.#respetenelEscudo https://t.co/KvhMFvnfvW — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) August 25, 2020

A ese respecto, la mandataria local comentó que hay ignorancia por parte del exmandatario.

"El águila juarista es parte de nuestra historia nacional, yo creo que hay un mucha ignorancia del expresidente, la verdad, con todo respeto; o sea, no sé a lo mejor no ha visto los billetes de 20 pesos donde sale Juárez y el águila juarista o no conoce parte de la historia de México".

Consideró que "tal vez lo que más, más, más, más les moleste es que estamos recuperando los principios de Juárez, tal vez, eso es lo que está en el fondo y nosotros no, al revés, queremos reivindicar al mejor presidente que ha tenido México, que es Benito Juárez".

