Aerolínea mexicana pone vuelos desde 59 pesos para viajar en Navidad

Durante las fechas decembrinas, los vuelos tienden a subir exponencialmente, por lo que en caso de querer viajar durante Navidad y Año Nuevo es imperante que los vuelos se compren con mucha antelación. Para que los viajeros empiecen a organizar sus salidas de Navidad, la aerolínea mexicana de ultra bajo costo Viva Aerobus trae una oferta única: vuelos desde 59 pesos.

La promoción "¡Ya se siente la Navidad!" de Viva Aerobus pone vuelos desde 59 pesos y 562.16 pesos de TUA, además de otros beneficios de comprarse con tarjetas participantes. A continuación te decimos los destinos turísticos y los términos y condiciones de esta promoción.

Destinos participantes

Entre la lista de los destinos nacionales para viajar en Navidad destacan Ciudad de México, Cancún, Acapulco, Guadalajara, La Paz, Ciudad Juárez, Chihuahua, Los Cabos, Mazatlán, y muchos más.

Cabe destacar que no todos los vuelos cuestan 59 pesos, pues dependiendo del destino aumento el precio, pero el más caro (Tuxtla Gutiérrez) es de 542 pesos más 358.79 de TUA; mientas que el más económico, de $59 pesos, es a Culiacán.

Si deseas conocer la lista completa puedes visitar la página oficial de Viva Aerobus para revisar si tu destino de ensueño entra en la promoción.

Términos y condiciones

La promoción de Viva Aerobus sólo está disponible para viajar con la Tarifa Zero. Esto significa que sólo puede viajar con un Artículo Personal, el cual puede ser un bolso, maletín, pañalera, etc. que no exceda de las medidas 45cmX35cmX20 cm y que quepa perfectamente debajo del asiento de en frente.

Además, la promoción únicamente es válida para comprar del 18 al 20 de octubre, por lo que no te la tienes que pensar mucho si ansías este viaje. Asimismo, toma en cuenta que sólo es válida para viajar en diciembre, ¿te animas?

