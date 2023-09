El Presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que busca que en lo que resta de su mandato la pensión del Bienestar de adultos mayores se entregue de forma más rápida.

“Estaba platicando con Ariadna (Montiel), que es la encargada de los programas del Bienestar, y Juan Pablo de Botton, que es el subsecretario de Egresos de Hacienda. Ya estamos buscando un acuerdo para que no se entregue bimestral, sino que sea mensual la entrega, y si podemos, quincenal”.

En un evento en el Estado de México, dijo que ya es posible esta dispersión, pues ya se tienen los bancos del Bienestar.

Resaltó que trabaja con el sector empresarial para que haya un aumento al salario mínimo.

“Que vayan pensando que vamos a aumentarlo considerablemente”, remató.

Adulto mayor gana amparo y regresa a padrón de pensiones

Salvador Román Vera, adulto mayor de 71 años y con 10 de ellos en estado de postración por paraplejia y residente en el municipio de Zapopan, fue suspendido del padrón de beneficiarios de la delegación Jalisco de la Secretaría del Bienestar debido a que ni él ni su auxiliar, su sobrina de nombre Tania Margarita, no cobraron su pensión por dos bimestres consecutivos.

Según el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, para el ejercicio fiscal 2023 publicado en el Diario Oficial de la Federación, uno de los motivos de suspensión es el siguiente:

“Cuando después de dos bimestres consecutivos de pago, la persona derechohabiente o su persona adulta auxiliar no se presenten a aclarar la situación de retención de los pagos de su pensión”, según se lee en el acuerdo. Por ello, se interpuso el amparo para restablecer el registro del mayor de edad en el padrón de beneficiarios; como respuesta, los servidores de la nación sólo le tomaron algunas fotografías al adulto y según la parte afectada “darle largas al trámite”.

De acuerdo con el informe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Delegación de Bienestar en Jalisco firmado por Jorge Emilio Pérez Sainz, la unidad señaló al señor Salvador Román de haber acudido ante una oficina del Bienestar para solicitar información de su trámite, sin embargo, la jueza desestimó el argumento.

Sin embargo, la resolución del Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco determinó que el hombre no fue notificado de la suspensión de la pensión y que debió señalarse el motivo correcto de la suspensión del pago.

La Secretaría del Bienestar Jalisco informó que acatarán cualquier resolución legal y en cuanto sea notificado, reintegrar al padrón de beneficiarios del bienestar al adulto mayor.

Pensiones incrementarán a seis mil pesos

La Secretaría del Bienestar federal informó que habrá un nuevo incremento gradual a la pensión que reciben los adultos mayores, esto para el año 2024.

La dependencia, encabezada por Ariadna Montiel, explicó que el aumento será del 25 por ciento en los apoyos para los adultos mayores y, con este incremento, la cifra pasará de cuatro mil 800 pesos a un total de seis mil pesos bimestrales.

Esto significa que, durante el resto del año, los beneficiarios del programa federal seguirán recibiendo la cifra de cuatro mil 800 pesos y a partir del próximo mes de enero será cuando comiencen los depósitos con el aumento ya estipulado. El programa de pensiones para adultos mayores con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador comenzó en el año 2019 partiendo de mil 275 pesos y subió a 3 mil 850 en 2022.

En el año 2023, se alcanzó su cifra actual de cuatro mil 800 pesos y tendrá el nuevo incremento del 25 por ciento para el año 2024.

De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos Federal entregado a la Cámara de Diputados, para el año 2024 se estima un gasto total de 439 mil 149 millones de pesos para el programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

En Jalisco

Hay más de 700 mil adultos mayores beneficiarios de una pensión

Según la Secretaría del Bienestar, en México hay un total de 11.5 millones de personas mayores de 65 años que reciben la pensión del Bienestar , que consiste en un depósito de cuatro mil 800 pesos bimestrales mediante la tarjeta del Bienestar.

, que consiste en un depósito de cuatro mil 800 pesos bimestrales mediante la tarjeta del Bienestar. En Jalisco son poco más de 730 mil beneficiarios con la pensión, según la delegación estatal de Programas del Bienestar para la entidad.

El jueves concluyó la etapa de las fechas en que se hicieron los depósitos a cada persona mayor de 65 años inscrita en el padrón, esto por cada fecha que correspondía según el apellido del beneficiario.

Recordar que, para poder registrarse y ser beneficiario, la Secretaría del Bienestar ha informado que las personas mayores de 65 años requieren la siguiente documentación: Identificación oficial vigente (INE), acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio no mayor a seis meses y número telefónico de contacto celular y casa .

. En cambio, para obtener la nueva tarjeta del Banco del Bienestar y evitar un cobro de comisión por el retiro de efectivo en otros bancos, la dependencia federal ha dispuesto los siguientes requisitos para tramitarla:

en otros bancos, la dependencia federal ha dispuesto los siguientes requisitos para tramitarla: Identificación oficial vigente: puede ser la INE, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad, acta de nacimiento legible, CURP (impresión reciente), comprobante de domicilio no mayor a seis meses, ya sea de teléfono, luz, agua, gas o predial, y teléfono de contacto.

Auditoría detecta irregularidades en programas

En el informe de la Cuenta Pública del año 2021 presentado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se detectaron algunas irregularidades en la operación del programa de pensiones universales para adultos mayores en México.

En el informe de la Cuenta Pública, se identificó que la Secretaría del Bienestar pagó más de 48 millones de pesos en pensiones a 13 mil 366 personas que ya habían fallecido.

Del total de ese monto, 18 millones de pesos corresponden a pagos realizados a alrededor de tres mil 260 personas adultas mayores que ya habían fallecido antes del ejercicio 2021.

En contraparte, la dependencia federal hizo erogaciones por cerca de tres millones 229 mil pesos por un concepto conocido como “pago de marcha” a dos mil 385 personas que habían reportado que sus parientes habían fallecido, pero seguían vivos.

De acuerdo con las reglas de operación de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, los deudos de un derechohabiente fallecido tienen derecho a un Pago de Marcha.

La Auditoría Superior de la Federación también detectó que hubo un quebranto económico por 30 millones de pesos, esto por hacer pagos a 10 mil 106 personas, quienes -de acuerdo con la información proporcionada por el Registro Nacional de Población e Identidad- recibieron apoyos después de la fecha de su defunción ocurrida entre enero y agosto del 2021.

Otras de las irregularidades son por pagos de 5.6 millones de pesos a 347 personas, cuyos nombres no coinciden con las registradas en el padrón de derechohabientes de pensiones; o el pago de dos millones de pesos a 125 personas que cobraban pensión sin haber cumplido los 65 años que establecen las reglas de operación.

La ASF también encontró un desvío de poco más de un millón de pesos por concepto de pagos duplicados a 279 personas beneficiarios que contaban con dos números de identificación.

Telón de fondo

Sin lineamientos claros para operación de pensiones

Si bien el Gobierno Federal cuenta con un reglamento para la operación del programa de pensiones de adultos mayores, para Ángel Ruiz Buenrostro del Departamento de Derecho Público del CUCSH de la Universidad de Guadalajara, las fallas en el programa vienen por la falta de legislación.

El académico explicó que no hay una regulación adecuada en las pensiones y que hay fallas claramente detectadas en el programa, como la falta de opciones para que los beneficiarios puedan trasladarse a cobrar los cheques.

“No existe una legislación como tal que regule las pensiones universales. El único fundamento legal que existe está en la Constitución, en el párrafo cuarto. Una de las fallas detectadas es que no tienen opciones para personas que no pueden trasladarse a cobrar los cheques, la situación que hizo el Gobierno es estar abriendo sucursales bancarias y tener incluso tarjetas para poder distribuir esto”.

Ruiz Buenrostro cuestionó que no haya alternativas para los adultos mayores que no puedan acudir a completar los trámites para obtener la pensión o el cobro mismo del apoyo del Gobierno Federal.

“Otra de estas que no es muy frecuente es que, si no cobras o llevas los documentos y no te registras, incluso, si no llegas a la cita que te dicen que llegues, dejas de recibir el apoyo económico. Una de las situaciones ahí es que hay personas que no pueden trasladarse o que no saben, no tienen la capacidad para decir eso”.

Para el académico, deberían establecerse lineamientos concretos para la operación del programa de pensiones del Bienestar como un mínimo garantizado de monto de pensión establecido, ya que puede haber un vacío en determinar la cantidad del apoyo que debe ser empleado.

CT