Luego de que la periodista Adela Micha señalara que el canciller Marcelo Ebrard tiene "fama de mamón", el secretario de Relaciones Exteriores le respondió en redes sociales.

Durante una entrevista para el canal de YouTube "La Saga", la conductora le preguntó al canciller si se había vuelto más modesto.

"Siempre he tratado de hacerlo, no parecerlo", respondió Ebrard; sin embargo, la periodista no dudó en cuestionar al funcionario, pues ante dicha respuesta, la presentadora contestó: "Tienes fama de mamón".

¿Qué le respondió Marcelo Ebrard a Adela Micha?

Ante ello, el canciller lanzó un TikTok, donde se aprecia a una botarga de la "Burrita Burrona" responder a lo dicho por Adela. "¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a ir? Vete", expresó la botarga.

Asimismo, Ebrard le dejó un mensaje a la periodista en la descripción del video. "Se pasa Adela Micha, pero como diría Burrita Burrona de Nuevo León, ‘¿y qué vas a hacer?’. Además soy la pura onda aquí en TikTok y en todos lados".

Hasta el momento, el video cuenta con 770 mil reproducciones, más de 82 mil "likes" y con diversos comentarios por parte de usuarios de la red social:

"Sé que es estrategia de campaña..... pero está funcionando", "Le hubiera dicho: pues así soy y la queso", "¡Gran humor canciller!", "Un caballero con clase solamente", son algunas reacciones de internautas.

OA