Adán Augusto López, actual Secretario de Gobernación, rechazó que haya pactado con el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, el impulsar una reforma constitucional para mantener las fuerzas armadas en labores de seguridad pública hasta 2028 a cambio de frenar su desafuero en San Lázaro.

Dicha información fue compartida en rueda de prensa en la sede del Senado luego de una reunión con la bancada de Morena. Además, descartó que se haya realizado una operación cicatriz con los senadores oficialistas.

"No hay cicatriz donde nunca existieron heridas", dijo el funcionario quien argumentó que desde que inició la pandemia "no ha habido una reunión con el Presidente de la República con los senadores".

Mencionó que escuchó la petición del presidente del Senado, Alejandro Armenta y que se comprometió a transmitir al Presidente esa petición. "Eso no quiere decir que haya heridas o desencuentros".

Te puede interesar: Moreno niega pacto con Gobierno federal para no ser desaforado

Sobre el tema del líder del PRI y un eventual pacto para impulsar la reforma de la diputada Yolanda de la Torre a cambio de frenar su desafuero y los procesos judiciales en su contra, dijo que "efectivamente lo saludé en la entrega del Informe presidencial, pero lo hago como con todos los diputados de todas las fuerzas políticas”. Asimismo, mencionó que "y que el que uno dialogue con un opositor no significa más allá que el protocolario intercambio de saludos".

Hace unos momentos, en representación del Presidente @lopezobrador_ , hice entrega formal en la Cámara de Diputados @Mx_Diputados del #CuartoInformedeGobierno sobre el estado que guarda nuestro país. Se consolida la Transformación. pic.twitter.com/0LjT3xn8aJ — Adán Augusto López H (@adan_augusto) September 2, 2022

Aseveró que ni siquiera conoce la propuesta de la diputada federal del PRI "por lo que no puedo influir en algo que no conozco".

Sobre la decisión de Layda Campeche, actual gobernadora de Campeche, para no seguir difundir más audios de Alejandro Moreno, señaló "que tiene como 15 días" que no ha hablado con la mandataria.

Interrogado sobre la suspensión de la Alianza Va por México anunciada por el Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Republicano Demócrata luego de la decisión del PRI de presentar la citada propuesta, el titular de la Secretaría de Gobernación señaló que "no sé a qué ruptura se refiere… no conozco ese anuncio por lo que no opino".