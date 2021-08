Acusan víctimas de Línea 12 que no han recibido ayuda

Deudos y víctimas directas de la tragedia de la Línea 12 del Metro CDMX, dieron a conocer que a tres meses del accidente que dejó un total de 26 personas sin vida y más de 100 lesionados, las autoridades aún no han cumplido con ellos y señalaron que se les ha negado el acceso a la justicia, pues no hay una sola persona en prisión.

Además, revelaron que las autoridades no han cumplido con lo prometido, pues a más de uno ni siquiera le han pagado las terapias que necesitan.

“La señora Sheinbaum miente, a nosotros no nos han dado ni un bastón ni las herramientas que ocupamos para continuar con nuestras vidas. En mi caso por ejemplo, sólo me ayudaron con pasajes, no me han dado terapia psicológica y los aparatos que tengo son donados, de ellos nada, por eso digo que son unos mentirosos”, explicó la señora Adriana Galván, sobreviviente del accidente.

En conferencia de prensa, nueve de las víctimas, entre deudos y afectados directos, detallaron también que ni siquiera han tenido acceso a la carpeta de investigación para conocer a detalle los avances, por lo que consideran que se está protegiendo a políticos y funcionarios de primer nivel y piensan imputar solamente a trabajadores “del pueblo” igual que ellos.

“Cuánto tiempo ha pasado y no hay justicia, entre ellos se protegen por eso nosotros queremos una verdadera justicia y no que metan a la cárcel a un albañil o alguien que puso un ladrillo. No vamos a dejar de pedir justicia por todas las víctimas, que eso lo sepan los funcionarios”, expuso Marisol Tapia, mamá del niño Brandon, quien murió el día del accidente.

Análisis externo sigue su proceso de trabajo

La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas, expuso que el peritaje de la empresa DNV ya concluyó la investigación de campo, mientras que las pruebas de laboratorio van al 95%; la revisión documental al 75%; el análisis Causa-Raíz al 60%; las entrevistas al 90% y al 30% las recomendaciones finales.

