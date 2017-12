Acusan que Senado les quitó firmas contra Ley de Seguridad Interior

Organizaciones del colectivo #Seguridadsinguerra acusaron que personal del Senado les quitaron 120 mil firmas en papel y otras que llevaban de manera electrónica para solicitar echar atrás la Ley de Seguridad Interior.

"Llamo la atención al senador Ernesto Cordero para que se les regresen a las organizaciones las hojas con las firmas cuando pasaron el registro; me parece verdaderamente grave que este tipo de cuestiones pasen", declaró la senadora Angélica de la Peña (PRD).

Señaló que "los controles" quitaron las firmas cuando los representantes entraron a la sede del Senado.

"No tienen ningún veneno o cianuro en las hojas para que alguien se envenene, digo, me parece absurdo que no se garantice la entrada, como lo hicieron de manera ordenada, registrándose por los controles como establecen las normas de seguridad.

SA